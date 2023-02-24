Чтобы весна была интересна, не обязательно делать что-то грандиозное. Достаточно наслаждаться каждым мгновением жизни и замечать даже маленькие мелочи, приносящие радость. Мы подготовили для вас список из 50 пунктов, которые помогут прожить три весенних месяца с вдохновением, отмечает 24 Канал.
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Как провести весну 2023 – 50 интересных идей
- Сходите в парк и устройте фотосессию среди цветущих магнолий, вишен или яблонь.
- Уберите территорию возле дома от прошлогодних листьев и оставшегося после зимы мусора.
- Найдите подснежники. Но не рвите их, ведь эти цветы занесены в Красную книгу Украины, поэтому просто полюбуйтесь ими и сделайте несколько фото на память.
- Приготовьте зеленый борщ.
- Сделайте приятный подарок близкому человеку.
- Проведите день наедине с собой.
- Выполните свою маленькую мечту.
- Приготовьте необычное для вас блюдо.
- Найдите новое хобби или увлечение.
- Сделайте день без соцсетей.
Советы, как провести весну 2023 / Фото Canva
- Пригласите себя на свидание.
- Устройте пикник.
- Запишите свои мечты.
- Составьте весенний плейлист.
- Помните птиц в парке.
- Обновите гардероб.
- Займитесь своим здоровьем.
- Поезжайте в маленькое путешествие.
- Купите пижаму, о которой мечтали.
- Выгуляйте собаку из приюта.
- Обнимите близкого вам человека.
- Пойдите на мастер-класс по гончарству.
- Избавьтесь от ненужных вещей.
- Организуйте чайную церемонию.
- Сделайте список благодарности.
- Отдайте долги.
- Научитесь чему-то новому.
- Скажите комплимент незнакомому человеку.
- Посмотрите хороший фильм.
- Научитесь делать ловца снов своими руками.
Что стоит сделать этой весной – интересные идеи / Фото Canva
- Обновите прическу.
- Примите ванную со свечами.
- Очистите свою электронную почту.
- Примите участие в большой уборке города.
- Сделайте благотворительное пожертвование.
- Посетите мастер-класс по рисованию.
- Сложите пазлы.
- Танцуйте.
- Посетите друзей или родственников, с которыми вы долго не виделись.
- Украсьте свою комнату весенними цветами.
- Покатайтесь на велосипеде.
- Прочтите любимые старые книги.
- Промокните под весенним дождем.
- Сделайте фотоальбом из отпечатанных фото.
- Наденут разноцветные носки.
- Сходить в театр или на выставку современного искусства.
- Проведите день в парке аттракционов.
- Подчините одну из вершин в Карпатах.
- Слушайте игру уличных музыкантов.
- Встретитесь с вдохновляющим вас человеком.