Фільми Marvel вже давно підкорили світ. Чільне місце серед них займають дві частини "Вартових галактики", які поєднали динамічний сюжет і гумор, що може розсмішити кожного. Та що залишилось за кадром стрічки – це вирішив показати режисер Джеймс Ганн.

На інстаграм-сторінці він розмістив залаштункові фото, зроблені з головними акторами стрічки. На кадрах можна побачити чи не всіх зірок Marvel, які постали у перших "Вартових галактики", зокрема, Кріса Пратта, Зої Салдану, Карен Гіллан, Девіда Батисту і Майкла Рокера. Кумедні кадри вже облетіли весь світ та викликали усмішку у користувачів мережі.

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Дату для публікації залаштункових світлин Джеймс Ганн обрав не випадково. 1 серпня виповнилось 6 років з дня виходу на великий екран "Вартових галактики". Саме тому режисер вирішив показати, що відбувалось на знімальному майданчику одного з найуспішніших фільмів Marvel.



Джеймс Ганн на зйомках "Вартових галактики" / Фото Instagram / @jamesgunn



Актори Marvel / Фото Instagram / @jamesgunn



Зірки "Вартових галактики" на зйомках першого фільму / Фото Instagram / @jamesgunn



Зої Салдана розсмішила мережу / Фото Instagram / @jamesgunn



Зйомки "Вартових галактики" / Фото Instagram / @jamesgunn



Фото зі зйомок фільму Marvel / Фото Instagram / @jamesgunn



Миле фото Джеймса Ганна / Фото Instagram / @jamesgunn

Що відомо про "Вартових галактики"

Фільми "Вартові галактики" вийшли на великий екран у 2014 і 2017 роках. Дебютна стрічка розповіла про мандрівника Пітера Квілла, який викрав артефакт. Камінь хоче повернути безжальний Ронан, який прагне захопити Всесвіт та знищити цілі цивілізації. Зупинити небезпечного лиходія беруться Пітер Квілл, Гамора, Дракс, Грут і Ракета, які себе точно не вважають супергероями. Та оскільки доля мільйонів істот опиняється під загрозою, вони без вагань вийшли протистояти могутньому Ронану.

Наразі до зйомок готується третя частина "Вартових галактики". За словами Джеймса Ганна, знімальний майданчик розгорнуть у лютому 2021 року. Деталей стрічки поки не розголошують, однак у ЗМІ довідались, що події розгортатимуться за 4 роки після фінального протистояння з Таносом. Очікується, що у фільмі знімуться всі головні актори – Кріс Пратт, Зої Салдана, Карен Гіллан, Девід Батиста. Також Джеймс Ганн натякнув, що можливе повернення Майкла Рокера у ролі Йонди, однак ці дані поки офіційно не підтвердили.