Фильмы Marvel уже давно покорили мир. Ведущее место среди них занимают две части "Стражей галактики", которые объединили динамичный сюжет и юмор, которыйможет рассмешить каждого. Но что осталось за кадром ленты – это решил показать режиссер Джеймс Ганн.

На инстаграм-странице он разместил закулисные фото, сделанные с главными актерами фильма. На кадрах можно увидеть едва ли не всех звезд Marvel, которые появились в первой части "Стражей галактики", в частности, Криса Пратта, Зои Салдану Карен Гиллан, Дэвида Батиста и Майкла Рокера. Смешные кадры уже облетели весь мир и вызвали улыбку у пользователей сети.

Читайте также Натали Портман рассказала, какой будет ее героиня в фильме "Тор: Любовь и гром"

Даты для публикации закулисных фотографий Джеймс Ганн выбрал не случайно. 1 августа исполнилось 6 лет со дня выхода на большой экран "Стражей галактики". Именно поэтому режиссер решил показать, что происходило на съемочной площадке одного из самых успешных фильмов Marvel.



Джеймс Ганн на съемках "Стражей галактики" / Фото Instagram / @jamesgunn



Актеры Marvel / Фото Instagram / @jamesgunn



Звезды "Стражей галактики" на съемках первого фильма / Фото Instagram / @jamesgunn



Зои Салдана рассмешила сеть / Фото Instagram / @jamesgunn



Съемки "Стражей галактики" / Фото Instagram / @jamesgunn



Фото со съемок фильма Marvel / фото Instagram / @jamesgunn



Милое фото Джеймса Ганна / Фото Instagram / @jamesgunn

Что известно о "Стражах галактики"

Фильмы "Стражи галактики" вышли на большой экран в 2014 и 2017 годах. Дебютная лента рассказала о путешественнике Питере Квилле, который похитил артефакт. Камень хочет вернуть безжалостный Ронан, который стремится захватить Вселенную и уничтожить целые цивилизации. Остановить опасного злодея берутся Питер Квилл, Гамора, Дракс, Грут и Ракета, которые себя точно не считают супергероями. Но поскольку судьба миллионов существ оказывается под угрозой, они без колебаний вышли противостоять мощному Ронану.

Сейчас к съемкам готовится третья часть "Стражей галактики". По словам Джеймса Ганна, съемочную площадку развернут в феврале 2021 года. Деталей ленты пока не разглашают, однако в СМИ узнали, что события будут разворачиваться через 4 года после финального противостояния с Таносом. Ожидается, что в фильме снимутся все главные актеры – Крис Прэтт, Зои Салдана, Карен Гиллан, Дэвид Батиста. Также Джеймс Ганн намекнул, что возможно возвращение Майкла Рокера в роли Йондо, однако эти данные пока официально не подтвердили.