Однак навіть така страшна втрата не здатна забрати у них це святе звання, адже мамою залишаються назавжди. У цей день ми не маємо права забувати про тих, чиї діти віддали життя за нашу країну або стали невинними жертвами ворожої агресії. Їхній біль неможливо виміряти, але наш найменший обов'язок – розділити його, схилити голови перед їхньою материнською силою та віддати їм свою безмежну шану і любов.

Знайти правильні слова для жінки, яка переживає втрату дитини, надзвичайно складно. У таких випадках недоречні звичайні радісні побажання, адже замість них потрібні глибоке співчуття, делікатність та вічна вдячність за виховання світлих людей і справжніх героїв. Щоб допомогти вам підтримати таких матерів, нагадати їм про нашу спільну пам'ять і показати, що вони не самотні у своєму горі, 24 Канал зібрав особливі теплі слова поваги.

Привітання з Днем матері для тих, хто втратив дітей: щирі слова й гарні картинки

У День матері дякую вам, за подвиг, за дитину, яка віддала життя, щоб ми могли жити й працювати, щоб наша держава була єдиною і незалежною. Адже за кожним українцем стоїть жінка, сильна і водночас – тендітна, яка його зростила, благословила й оберігала його своїм материнським серцем, знайшла в собі сили благословити його на захист України, за яку він віддав найцінніше – своє життя. Бажаю вам Божого благословення, міцного здоров'я, витримки, добробуту, родинної злагоди та мирного неба.

Привітання з Днем матері 2026 / Колаж 24 Каналу

***

У цей День матері хочу обійняти вас думками й серцем. Ваш син – герой, а ви – мати героя. Його любов, гідність і відвага живуть у кожному спогаді, у кожному нашому кроці до свободи. Дякую вам за сина, за його мужність. Нехай пам'ять про нього буде світлом, яке ніколи не згасне. З повагою, теплом і вдячністю – сьогодні й завжди.

***

Іноді здається, що твій біль невидимий.

Здається, що цей тягар надто тяжкий.

Здається, біль хоче розірвати тебе на частини.

Ми бачимо тебе.

Можливо, ти знала лише її серцебиття.

Можливо, ти її тримала на руках.

Можливо, це сталося вчора чи тридцять років тому.

Ми знаємо, що ти не забуваєш.

Ми хочемо, щоб ти знала, що ми також.

Ми бачимо твій біль, ми бачимо твою велику, постійну, нескінченну любов.

Любов, яка сильніша за біль, сильніша за розчарування, сильніша навіть за смерть.

Хоча ти, мабуть, цього не відчуваєш, День матері теж належить тобі.

Сьогодні ми особливо хочемо, щоб ти знала: ти вважаєшся, ти, як і раніше, її мама.

Ти ніколи не самотня.

Від матері до матері: тебе люблять.

***

У День матері я хочу висловити вам свою повагу та шану. Я знаю, що це свято може бути важким для вас, оскільки ви втратили свого сина, який став на захист українського народу від загарбників. Я хочу, щоб ви знали, що ваш син служив із честю та гідністю, і його внесок у захист нашої країни ми пам'ятатимемо і шануватимемо завжди. У цей день я хочу побажати вам внутрішньої сили та наснаги. Нехай згадки про вашого сина наповнюють серце теплом.