Помідори дозріють за кілька днів: використайте ці засоби
Для помідорів важливий вчасний полив, достатня кількість сонячного світла, іноді пасинкування. Чільне місце в цьому списку займають добрива.
Підгодівля необхідна більшості рослин для щедрого плодоношення. Можна використовувати готові хімічні речовини, але й не менш ефективними будуть натуральні засоби. Кілька таких запропонує 24 Канал.
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Шкірка банана – незвичний, але ефективний метод, щоб томати швидше дозріли. Покладіть шкірку в пакет та одягніть його на помідорову кисть. Легесенько зав'яжіть, щоб туди не потрапляло повітря. Хай постоїть 2-3 дні та знімайте. Результат буде помітний одразу.
Шкірка банана / Фото Новини Ніжина
Гумат калію – це речовина, від якої помідорки почнуть червоніти. Вистачить 10 грамів речовини на 10 літрів води. Спершу порошок розводять у 2 літрах кип'яченої води й залишають на кілька годин. Засіб використовують суто під корінь. Будьте обережні, щоб не попало на листя, аби не з'явились хвороби. Підживлюйте томати цією речовиною кожні 10 днів.
Завдяки розчину попелу помідори будуть розвиватись значно швидше. Пропорція – 1 склянка на 10 літрів води. Можна не чекати, поки настоїться. Змішайте з водою та лийте під корінь. Під кожен кущ – 1 літр розчину. Пам'ятайте, що попільний розчин дозволяється вносити тільки після попереднього поливу.
Настій з попелу / Фото Kvitkainfo
Суміш 40 крапель йоду та 10 літрів теплої води дуже добре позначається на дозріванні плодів. Такий засіб треба вносити поза коренем: обробляти листя, стебла та плоди.
Настій кропиви – саме те, що вам треба. Такий метод сприяє почервонінню томатів. Нарвіть листя з 5-6- кущів кропиви та покладіть його в десятилітрове відро з водою Хай бродить 2-3 дні, потім можете обробляти томати.