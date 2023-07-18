Червона смородина має хороший смак, якщо її час від часу підживлювати. Не варто пропускати цей важливий етап у догляді. Чим підживити червону смородину, щоб був щедрий врожай – розкаже 24 Канал.

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Чим удобрювати червону смородину

Перепрілий курячий послід або коров'ячий гній позитивно впливають на ріст смородини. Адже ґрунт стає більш родючим та зростає кількість гумусу, який накопичує вологу в землі. Для приготування розчину варто взяти 150-200 грамів речовини на 10 літрів води. Але у жодному разі не використовуйте свіжий гній, бо він може спалити урожай.



Курячий послід / Фото Agro-Ukraine

Попіл – прекрасне добриво для червоної смородини. Потрібно розчинити 200 грамів в 10 літрах води. Хай настоюється впродовж 12 годин. Коли процідили вміст, вносьте цю речовину для позакореневого підживлення. Попільний настій захистить кущ від хвороб і шкідників.



Попіл / Фото Klioma-service

У підживленні смородинових кущів використайте крохмаль. Достатньо 250 грамів речовини змішати з 3 літрами води. Суміш треба розігріти: вона має загуснути, як кисіль. Після того, як охолоне, додайте ще 7 літрів води. Удобрюйте цією підгодівлею, коли суха погода.



Крохмаль / Фото Ukraine Food

Аміачна селітра прискорює розвиток ягід, тож ви отримаєте завдяки їй великий урожай. Щоб підгодувати смородину, візьміть 1 столову ложку селітри на 1 літр води. Такий засіб не радять застосовувати, коли падає дощ чи волога погода.



Аміачна селітра / Фото Uapg.ua