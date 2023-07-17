Кожному садівнику стає дуже прикро, коли ягоди смородини починають обсипатись з куща. У такому випадку й збирати нічого. Що робити зі смородиною, якщо ягоди опадають – розкаже 24 Канал.

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Смородина опадає: що робити

У літній сезон важливо не забувати поливати смородину. Якщо дуже жарко, то земля буде сохнути, а ягоди опадатимуть. Вирийте навколо куща ямки та вносьте під кущ 4-5 відер води. Водночас не заливайте смородину, бо тоді ягоди також опадатимуть.



Полив смородини / Фото Barra

Брак сонця однозначно негативно позначається на утворенні плодів. Смородина добре розвивається на сонячних ділянках. Там, де постійні пориви вітру, ягоди очевидно опадатимуть. Тож потрібно обирати ті місця, де немає протягів та достатньо сонячного світла.

Чорна смородина нерідко заражається борошнистою росою. Це грибкова хвороба, котра проявляється влітку. Першою ознакою захворювання є білий наліт. У такій ситуації корисно провести обробку калійним милом у пропорції 50 грамів на 10 літрів води.



Борошниста роса / Фото "Сонце-сад"

Коли плоди сиплються з молодих рослин – це означає, що рослини не мають достатньо сил зберегти урожай. Їм може не вистачати поживних речовин, таких як азот, фосфор або калій. Важливо використовувати добрива, щоб забезпечити належне харчування рослин.