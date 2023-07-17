Головною ознакою того, що ваша картопля хворіє на фітофтороз є те, що плоди стають чорними. Така картина не радує жодного городника. Як впоратись з цією заразою та що робити – підкаже 24 Канал.

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Як боротись із фітофторою на картоплі

Часник має природні антимікробні властивості, які є корисними в боротьбі з фітофторою. Для приготування настою з часнику розітріть 5-6 зубчиків часнику та змішайте з 1 літром води. Хай настоюється протягом 24 годин, а потім процідіть й розпиліть на картоплю. Повторюйте цю процедуру кожні 7-10 днів.



Часник / Фото AgroNews

Пижмо має протигрибкові властивості. Залийте 100 грамів свіжої або сухої травми 2-3 літрами гарячої води. Почекайте 1 добу. Після процідження можете обприскувати картоплю. Такий метод використовують раз у 10 днів.



Пижмо / Фото "Сам собі агроном"

Сульфат міді є одним з найбільш ефективних засобів у боротьбі з фітофторою. Розчиніть 10 грамів речовини в 1 літрі води й ретельно змішайте. Покрийте ним всю рослину. Повторюйте цей процес через 7-10 днів, особливо якщо погодні умови сприятливі для поширення фітофтори.



Сульфат міді / Фото "Ковалент"

Сироватка – потужний результативний засіб проти фітофторозу. У липні садівникам варто обробляти рослини кожні 2-3 дні. Для застосування розведіть сироватку водою в однаковому співвідношенні.



Сироватка / Фото "Господарочка"

Щоб картопля не хворіла, у тому числі й фітофторою, знадобиться йод із молоком. Для приготування візьміть 15 крапель речовини та 1 літр молока. Обприскуйте картоплю таким засобом кожні 2 тижні.



Йод із молоком / Фото Naurok