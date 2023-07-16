Городники часто сперечаються щодо того, якою ж водою краще поливати рослини на городі, щоб формувались плоди. Одні кажуть, що краще теплою, бо вона краще впливає на саджанці, а інші переконані, що холодна вода – більше схожа на природну дощову. Чому не можна поливати рослини холодною водою – розкаже 24 Канал.
Це цілком реально Спробуйте і ви: як виростити орхідею з квітконоса
Чому краще не поливати рослини холодною водою
Холодна вода може спричинити стрес для рослин, особливо для тих, які виростають у теплих кліматичних умовах, наприклад, у тропіках. Різка зміна температури шкодить кореневій системі та листю рослин.
- Також через перепади температурного режиму в рослин можуть розірватись клітини. Як наслідок, листя почне жовтіти. Іноді це призводить навіть до навіть загибелі.
- Через холодну воду, деякі рослини не зможуть вбирати корисні речовини, тож можуть відмирати тоненькі корінці. Це також приваблює шкідників та різні хвороби.
Полив рослин / Фото "Зелен-двір"
Воду для поливу слід відстоювати хоча б день: вона має бути температурою +18-24. Найкращий варіант – вода, яку накопичили під час дощу. Вона вважається найбільш природною та не містить хімії.
- Якщо використання дощової води неможливе, вода, яка пройшла через фільтр, може бути хорошою альтернативою. Це зменшить кількість хлору, металів та інших шкідливих речовин у воді.
Фахівці не радять поливати рослини в сильну спеку. Тому що вода буде випаровуватись, не діставшись до коренів. А земля зверху пересихатиме та з'являться тріщини, через які виходитиме волога.