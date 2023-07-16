Городники часто сперечаються щодо того, якою ж водою краще поливати рослини на городі, щоб формувались плоди. Одні кажуть, що краще теплою, бо вона краще впливає на саджанці, а інші переконані, що холодна вода – більше схожа на природну дощову. Чому не можна поливати рослини холодною водою – розкаже 24 Канал.

Це цілком реально Спробуйте і ви: як виростити орхідею з квітконоса

Чому краще не поливати рослини холодною водою

Холодна вода може спричинити стрес для рослин, особливо для тих, які виростають у теплих кліматичних умовах, наприклад, у тропіках. Різка зміна температури шкодить кореневій системі та листю рослин.

Також через перепади температурного режиму в рослин можуть розірватись клітини . Як наслідок, листя почне жовтіти. Іноді це призводить навіть до навіть загибелі.

. Як наслідок, листя почне жовтіти. Іноді це призводить навіть до навіть загибелі. Через холодну воду, деякі рослини не зможуть вбирати корисні речовини, тож можуть відмирати тоненькі корінці. Це також приваблює шкідників та різні хвороби.



Полив рослин / Фото "Зелен-двір"

Воду для поливу слід відстоювати хоча б день: вона має бути температурою +18-24. Найкращий варіант – вода, яку накопичили під час дощу. Вона вважається найбільш природною та не містить хімії.

Якщо використання дощової води неможливе, вода, яка пройшла через фільтр, може бути хорошою альтернативою. Це зменшить кількість хлору, металів та інших шкідливих речовин у воді.

Фахівці не радять поливати рослини в сильну спеку. Тому що вода буде випаровуватись, не діставшись до коренів. А земля зверху пересихатиме та з'являться тріщини, через які виходитиме волога.