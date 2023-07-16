Причин, чому нема ягід на смородині, може бути кілька. І всі вони просто усуваються. Тут нема чогось фантастичного. 24 Канал підкаже, що робити, коли смородина не родить.

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Чому смородина не родить

Кущам смородини треба сонячне світло в достатній кількості, щоб сформувалися бруньки та плоди. Якщо рослина росте в тіні або отримує недостатньо сонця, це заважає плодоношенню. Але й не треба саджати кущі під палючим сонцем, бо це погубить урожай.

Кисла земля – це ще одна причина, чому немає ягід. У такій ситуації потрібно внести в ґрунт гашене вапно. Ця речовина нейтралізує кислотність – відповідно й урожай буде більшим.

– це ще одна причина, чому немає ягід. У такій ситуації потрібно внести в ґрунт гашене вапно. Ця речовина нейтралізує кислотність – відповідно й урожай буде більшим. Смородині потрібна вода, особливо в суху погоду. Інакше кущі не зможуть добре рости, ягід буде мало. Забагато вологи теж шкодить, бо ягоди гнитимуть. Смородину оптимально поливати тричі: коли утворюються зав'язі, коли формуються плоди та після збору урожаю. Під один кущ ллють 2-3 літри води.



Полив смородини / Фото Barra

Плоди можуть не утворюватися через шкідників або певні хвороби. Коли смородина заражена шкідниками – вона перестає пахнути та з'являється багато пустоцвіту. Найефективніший засіб проти них – 1% розчин бордоської рідини.



Бордоська рідина / Фото з ютубу