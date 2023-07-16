Причин, почему нет ягод на смородине, может быть несколько. И все они просто устраняются. Здесь нет чего-то фантастического. 24 Канал подскажет, что делать, когда смородина не рождает.

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Почему смородина не рождает

Кустам смородины нужен солнечный свет в достаточном количестве, чтобы сформировались почки и плоды. Если растение растет в тени или получает недостаточно солнца, это мешает плодоношению. Но и не надо сажать кусты под палящим солнцем, потому что это погубит урожай.

Кислая земля – это еще одна причина, почему нет ягод. В такой ситуации нужно внести в грунт гашеную известь. Это вещество нейтрализует кислотность – соответственно и урожай будет больше.

– это еще одна причина, почему нет ягод. В такой ситуации нужно внести в грунт гашеную известь. Это вещество нейтрализует кислотность – соответственно и урожай будет больше. Смородине нужна вода, особенно в сухую погоду. Иначе кусты не смогут хорошо расти, ягод будет мало. Слишком много влаги тоже вредит, потому что ягоды будут гнить. Смородину оптимально поливать трижды: когда образуются завязи, формируются плоды и после сбора урожая. Под один куст льют 2-3 литра воды.



Полив смородины / Фото

Плоды могут не образовываться из-за вредителей или определенные болезни. Когда смородина заражена вредителями – она перестает пахнуть и появляется много пустоцвета. Самое эффективное средство против них – 1% раствор бордоской жидкости.



Бордоская жидкость / Фото из ютуба