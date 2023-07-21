Підгодівля необхідна більшості рослин для щедрого плодоношення. Можна використовувати готові хімічні речовини, але й не менш ефективними будуть натуральні засоби. Кілька таких запропонує 24 Канал.

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Чим підгодувати помідори для хорошого врожаю

Шкірка банана – незвичний, але ефективний метод, щоб томати швидше дозріли. Покладіть шкірку в пакет та одягніть його на помідорову кисть. Легесенько зав'яжіть, щоб туди не потрапляло повітря. Хай постоїть 2-3 дні та знімайте. Результат буде помітний одразу.



Шкірка банана / Фото Новини Ніжина

Гумат калію – це речовина, від якої помідорки почнуть червоніти. Вистачить 10 грамів речовини на 10 літрів води. Спершу порошок розводять у 2 літрах кип'яченої води й залишають на кілька годин. Засіб використовують суто під корінь. Будьте обережні, щоб не попало на листя, аби не з'явились хвороби. Підживлюйте томати цією речовиною кожні 10 днів.



Гумат калію / Фото Вікіпедія

Завдяки розчину попелу помідори будуть розвиватись значно швидше. Пропорція – 1 склянка на 10 літрів води. Можна не чекати, поки настоїться. Змішайте з водою та лийте під корінь. Під кожен кущ – 1 літр розчину. Пам'ятайте, що попільний розчин дозволяється вносити тільки після попереднього поливу.



Настій з попелу / Фото Kvitkainfo

Суміш 40 крапель йоду та 10 літрів теплої води дуже добре позначається на дозріванні плодів. Такий засіб треба вносити поза коренем: обробляти листя, стебла та плоди.



Йод / Фото "ОН Клінік"

Настій кропиви – саме те, що вам треба. Такий метод сприяє почервонінню томатів. Нарвіть листя з 5-6- кущів кропиви та покладіть його в десятилітрове відро з водою Хай бродить 2-3 дні, потім можете обробляти томати.



Кошик з кропивою / Фото "Фермер"