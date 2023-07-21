Подкормка необходима большинству растений для щедрого плодоношения. Можно использовать готовые химические вещества, но и не менее эффективны натуральные средства. Несколько таких предложит 24 Канал.

Будет вкусняшка Чем подкормить красную смородину, чтобы был щедрый урожай

Чем прикормить помидоры для хорошего урожая

Кожица банана – необычный, но эффективный метод, чтобы томаты быстрее созрели. Положите шкурку в пакет и наденьте его на помидорную кисть. Легко завяжите, чтобы туда не попадал воздух. Пусть постоят 2-3 дня и снимайте. Результат будет заметен сразу.



Кожа банана / Фото Новости Нежина

Гумат калия – это вещество, от которого помидоры начнут краснеть. Хватит 10 г вещества на 10 литров воды. Сначала порошок разводят в 2 литрах кипяченой воды и оставляют на несколько часов. Средство используют чисто под корень. Будьте осторожны, чтобы не попали на листья, чтобы не появились болезни. Подпитывайте томаты этим веществом каждые 10 дней.



Гумат калия / Фото Википедия

Благодаря раствору пепла помидоры будут развиваться гораздо быстрее. Пропорция – 1 стакан на 10 л воды. Можно не ждать, пока настоится. Смешайте с водой и лейте под корень. Под каждый куст – 1 литр раствора. Помните, что пепельный раствор разрешается вносить только после предварительного полива.



Настой из пепла / Фото Kvitkainfo

Смесь 40 капель йода и 10 литров теплой воды очень хорошо сказывается на созревании плодов. Такое средство нужно вносить вне корня: обрабатывать листья, стебли и плоды.



Йод / Фото "ОН Клиник"

Настой крапивы – именно то, что вам нужно. Такой метод способствует покраснению томатов. Нарвите листья из 5-6 кустов крапивы и положите их в десятилитровое ведро с водой. Пусть бродит 2-3 дня, затем можете обрабатывать томаты.



Корзина с крапивой / Фото "Фермер"