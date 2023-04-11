Прикрашати дім та подвір’я з пасхальними кроликами та робити композиції з яєць на вазах, або ж розвішувати вінки на дверях більше звикли американці, аніж ми, пише 24 канал.

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Втім останнім часом українці також вдалися до прикрашань осель великоднім декором, оскільки дім виглядає набагато яскравіше та ще більше наповнює будинок святковою атмосферою.

Придбавши кілька святкових атрибутів до Великодня, ви зробите гарну інвестицію, оскільки зможете такими прикрасами довершувати свій дім з року в рік.

Великдень – весняне свято, символами якого є писанки, верба, паска, баранчики та кролик. Ми ще не звикли так помпезно прикрашати оселі та подвір’я як це роблять приміром, американці чи європейці, втім радимо розпочати з красивих та яскравих атрибутів, які вже почали продавати в магазинах, тож знайти декор для Великодня вам не складе особливих зусиль.

Як прикрасити дім до Великодня – прості та цікаві ідеї

Ваза з вербою та крашанками

Найпростішим способом додати ще більше святкового настрою у ваш дім допоможе пасхальне дерево. Для цього вам знадобиться ваза, кілька гілок верби та пасхальні яйця на шнурочках, що схожі до новорічних кульок. Поруч з вашою можуть стояти статуетки з великодніми кроликами, які додадуть певної атрибутики Пасхи.



Красивий та простий декор до Великодня



Красивий та простий декор до Великодня



Красивий та простий декор до Великодня

Великодній вінок

У нас вінок на дверях асоціюється з Різдвом, втім на Великдень також буде хорошою ідеєю прикрасити оселю вінком з гілочок та крашанок. Таких віночків вже дедалі більше стає у магазинах, тож ви зможете вибрати те, що вам найбільше до вподоби. Однак, якщо маємо творчі задатки та бажання, то спокійно зможете зробити такий декор самостійно.



Красивий та простий декор до Великодня



Красивий та простий декор до Великодня



Красивий та простий декор до Великодня

Святкові серветки

Задекорувати великодній стіл можна великодніми серветками. Їхнє різноманіття також величезне – від милих зображень з кроликами до ефектних крашанок в гуцульському стилі. Якщо ж на вашому столі будуть серветки з тканини, то спробуйте згорнути їх у вигляді заячих вушок. Вам доведеться скласти з двох кінців вушка, а іншою частину серветки просто перев’язати навколо.



Красивий та простий декор до Великодня



Красивий та простий декор до Великодня

Великоднє гніздо

Поруч з паскою, крашанками та посвяченою шинкою поставте на стіл гніздо з декоративними великодніми яйцями. Цю річ також можна придбати в спеціалізованих магазинах, або ж зробити самостійно. Зрештою, на такому гнізді можуть бути не лише декоративні яйця, але й писанки, які ви принесете з церкви після освячення.



Красивий та простий декор до Великодня



Красивий та простий декор до Великодня

Великодній кролик

Ви мабуть вже бачили чимало варіантів з пасхальними кроликами різних довжин та кольорів. Придбайте хоча б одного кролика, який прикрашатиме інтер’єр кухні, а згодом зможете докупити ще більше, щоб порозставляти їх у всіх кімнатах.



Красивий та простий декор до Великодня

Свічка з баранчика

До Великодня разом з продажем кошиків ви можете помітити милих баранчиків. Така свічка виглядає досить мило і красиво, тож вона може до Пасхи стояти як прикраса, а коли підете освячувати кошики, то поставте цього баранчика поруч з паскою та писанками.



Красивий та простий декор до Великодня