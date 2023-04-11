У соцмережах дедалі більшої популярності набуває тренд діамантових писанок. Вони мають неймовірний вигляд: блищать з усіх боків. Як їх правильно робити та як досягти такого ефекту, підкаже 24 Канал.

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Як зробити мерехтливі писанки