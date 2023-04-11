У соцмережах дедалі більшої популярності набуває тренд діамантових писанок. Вони мають неймовірний вигляд: блищать з усіх боків. Як їх правильно робити та як досягти такого ефекту, підкаже 24 Канал.

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Як зробити мерехтливі писанки

  • Сирі яйця треба добре помити, щоб вони були гладенькими.
  • Після цього ставимо у каструлю і заливаємо червоним вином – напівсолодким чи солодким.
  • Можна взяти сухе вино, але обов'язково додати до нього 1 столову ложку цукру. Під час варіння варто додати 1 столову ложку оцту.
  • Після кипіння варимо яйця 10-15 хвилин. Яйця у вині потрібно залишити на 2-3 години, щоб вони настоялись.
  • Коли витягнули яйця з вина, треба покласти їх на серветку. Вони мають повністю висохнути.
  • Під час висихання ви побачите, як на шкаралупі яєць з'являються мерехтливі блискітки.
@mila_anpilogova Перевіряю лайфхак із тік-тока Результат в кінці відео А ви робили такі крашанки?) #паска #паска2023 #паскарецепт #крашанки#писанки2023 #мерехтливікрашанки#сріблястікрашанки#крашанкиввині#красимяйцаввине #фарбуємояйця ♬ оригинальный звук - Mila Anpilogova
@a_lk_o Перевіримо чи дійсно мерехтять яйця у вині? #яйця #яйцанапасху #яйцяувині #пасхальніяйця ♬ Get Lucky - The Macarons Project

@afinka.official

Ви вже зробили крашанки чи писанки?

♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依
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