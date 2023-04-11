В соцсетях все большую популярность приобретает тренд бриллиантовых писанок. Они выглядят невероятно: блестят со всех сторон. Как их правильно делать и как добиться такого эффекта, подскажет 24 Канал.

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Как сделать мерцающие писанки