В соцсетях все большую популярность приобретает тренд бриллиантовых писанок. Они выглядят невероятно: блестят со всех сторон. Как их правильно делать и как добиться такого эффекта, подскажет 24 Канал.

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Как сделать мерцающие писанки

  • Сырые яйца нужно хорошо помыть, чтобы они были гладкими.
  • После этого ставим в кастрюлю и заливаем красным вином – полусладким или сладким.
  • Можно взять сухое вино, но обязательно добавить в него 1 столовую ложку сахара. Во время варки следует добавить 1 столовую ложку уксуса.
  • После кипения варим яйца 10-15 минут. Яйца в вине нужно оставить на 2-3 часа, чтобы они настоялись.
  • Когда вытащили яйца из вина, нужно положить их на салфетку. Они должны полностью высохнуть.
  • Во время высыхания вы увидите, как на скорлупе яиц появляются мерцающие блестки.