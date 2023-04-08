Пасхальными яйцами называют яйца, которые окрашены в один цвет. Их традиционно рисуют к Пасхе. Чтобы это сделать, достаточно использовать натуральные красители растительного происхождения, которые есть у каждой хозяйки. А вот как получить тот или иной цвет, подскажет 24 Канал.
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Способы получения цветов
Желтый. Нужна куркума или паприка. Надо сделать отвар и загрузить туда яйца на несколько часов.
- Синий. Для этого нужно погрузить в кипяток вместе с яйцами немного красной или фиолетовой капусты. Можно добавить уксус. Если варить час будет светло-голубым, чтобы синим нужно варить до трех часов.
Как сделать идеальное пасхальное яйцо / Фото Pixabay
- Розовый. Чтобы получить такой цвет, нужно поместить в кипяток несколько стаканов свеклы. Другой способ – отварить яйца в клюквенном соке и оставить его в растворе на ночь.
- Зеленый. Для этого понадобится крапива, петрушка, шпинат или плющ. Надо варить яйца в растворе этих трав. Чем насыщеннее хотим цвет, тем дольше варим.
- Фиолетовый. Необходимо залить фиалки горячей водой и погрузить туда яйца, оставив на ночь.
- Коричневый. Здесь используем шелуху лука. Кладем в воду яйца, луковую шелуху и варим до 20 минут. Может подойти также скорлупа из грецкого ореха.
Советы для успешного результата
- Чтобы краска ложилась равномерно, яйца должны быть гладкими. Для этого рекомендуется протереть спиртом.
- Чтобы яйца не потрескались при кипячении, нужно добавить несколько ложек соли.
- Чтобы пасхальные яйца блестели, их нужно смазать растительным маслом.
- Для более яркой окраски, яйца следует держать в отваре всю ночь в холодильнике.
- Лучше всего использовать яйца, которым 5 и более дней. Они легче чистятся.