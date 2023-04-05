Писанкарство в мире уходит своими корнями еще с дохристианских времен, ведь яйцо издавна считается символом жизни. В Украине писанки находили со времён IV века до нашей эры. Сейчас существует четыре самых популярных аутентичных вида раскрашенных яиц: писанка, пасхальная яйца, царапанка и крапанка, пишет 24 Канал.

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Писанка

Писанка – самый популярный способ разрисовать яйцо на Пасху. Впрочем, это самый сложный способ, ведь занимает много времени, требует терпения и хорошего настроения.


Варианты писанок / Фото Натальи Пристанской

Чтобы сделать писанку, нужно яйцо, краски, писачок, свеча и воск. Затем нужно придерживаться следующих этапов:

  • Сначала нужно сделать маленькую дыру на дне яйца и выдуть содержимое, затем обезжирить уксусом поверхность.
  • На сухую поверхность яйца нанесите предварительный рисунок карандашом, если вы впервые беретесь за роспись.
  • Наносите воск писачком на те места, которые хотите закрыть краской.
  • Окунайте яйцо в стакан с растворенной краской на несколько секунд. Но соблюдайте последовательность: от более светлого до более темного цвета.
  • Воск аккуратно снимайте салфеткой над пламенем свечи.


Что символизируют цвета / Инфографика 24 Канала

Отметим, у украинской писанки более 100 аутентичных рисунков и орнаментов. Писанкари используют такие элементы как солнце, крест, звезды, ветки и деревья, треугольнички и завитки, спирали. Важно также поделить яйцо на несколько частей вдоль и поперек – это передавало представление о количестве миров, времен года.


Что символизируют орнаменты / Инфографика 24 Канала

Крашенко

Пасхальное яйцо – самый простой способ украсить пасхальное яйцо. Для того чтобы сделать пасхальное яйцо, нужен искусственный или природный краситель (шелуха лука, ягоды, зелень). Яйцо опускали в цветную воду и варили до тех пор, пока поверхность не приобретет яркий и насыщенный цвет. Вариант с красителем занимает меньше времени – не больше минуты.


Пасхальные яйца / Фото Unsplash


Как покрасить яйца / Инфографика 24 Канала

Копанка

Крапанка – это вид писанки, который легко повторить и можно делать с детьми. Для его изготовления нужно "закапать" писачком те места, которые вы хотели бы оставить без цвета (или с любым цветом – так же, от светлого – до темного).

Чтобы рисовать точки воском, можно использовать не только писачок, но и иглу или булавку, чтобы кружочки были разного размера. Принцип окрашивания такой же, как у писанок.


Крапанки / Фото "Твой город"

Драпанка

Если дома нет воска и писачка, царапанка – отличный вариант разрисовать писанку. Сначала нужно сделать из яйца пасхальное яйцо: закрасить в любой насыщенный цвет. Лучше выбирать темные варианты, чтобы рисунок был виден издалека. После того, как поверхность высохнет, иглой, гвоздем или шилом вырежьте орнамент.


Драпанки в галицком стиле / Фото из Википедии

Мотанка

Этот вариант украшения яйца не так популярен, но также используется в регионах Украины. Скорлупу яйца покрывают клеем и заматывают цветной нитью.


Мотанка / Фото Blogspot