Писанкарство в мире уходит своими корнями еще с дохристианских времен, ведь яйцо издавна считается символом жизни. В Украине писанки находили со времён IV века до нашей эры. Сейчас существует четыре самых популярных аутентичных вида раскрашенных яиц: писанка, пасхальная яйца, царапанка и крапанка, пишет 24 Канал.

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Писанка

Писанка – самый популярный способ разрисовать яйцо на Пасху. Впрочем, это самый сложный способ, ведь занимает много времени, требует терпения и хорошего настроения.



Варианты писанок / Фото Натальи Пристанской

Чтобы сделать писанку, нужно яйцо, краски, писачок, свеча и воск. Затем нужно придерживаться следующих этапов:

Сначала нужно сделать маленькую дыру на дне яйца и выдуть содержимое, затем обезжирить уксусом поверхность.

На сухую поверхность яйца нанесите предварительный рисунок карандашом, если вы впервые беретесь за роспись.

Наносите воск писачком на те места, которые хотите закрыть краской.

Окунайте яйцо в стакан с растворенной краской на несколько секунд. Но соблюдайте последовательность: от более светлого до более темного цвета.

Воск аккуратно снимайте салфеткой над пламенем свечи.



Что символизируют цвета / Инфографика 24 Канала

Отметим, у украинской писанки более 100 аутентичных рисунков и орнаментов. Писанкари используют такие элементы как солнце, крест, звезды, ветки и деревья, треугольнички и завитки, спирали. Важно также поделить яйцо на несколько частей вдоль и поперек – это передавало представление о количестве миров, времен года.



Что символизируют орнаменты / Инфографика 24 Канала

Крашенко

Пасхальное яйцо – самый простой способ украсить пасхальное яйцо. Для того чтобы сделать пасхальное яйцо, нужен искусственный или природный краситель (шелуха лука, ягоды, зелень). Яйцо опускали в цветную воду и варили до тех пор, пока поверхность не приобретет яркий и насыщенный цвет. Вариант с красителем занимает меньше времени – не больше минуты.



Пасхальные яйца / Фото Unsplash



Как покрасить яйца / Инфографика 24 Канала

Копанка

Крапанка – это вид писанки, который легко повторить и можно делать с детьми. Для его изготовления нужно "закапать" писачком те места, которые вы хотели бы оставить без цвета (или с любым цветом – так же, от светлого – до темного).

Чтобы рисовать точки воском, можно использовать не только писачок, но и иглу или булавку, чтобы кружочки были разного размера. Принцип окрашивания такой же, как у писанок.



Крапанки / Фото "Твой город"

Драпанка

Если дома нет воска и писачка, царапанка – отличный вариант разрисовать писанку. Сначала нужно сделать из яйца пасхальное яйцо: закрасить в любой насыщенный цвет. Лучше выбирать темные варианты, чтобы рисунок был виден издалека. После того, как поверхность высохнет, иглой, гвоздем или шилом вырежьте орнамент.



Драпанки в галицком стиле / Фото из Википедии

Мотанка

Этот вариант украшения яйца не так популярен, но также используется в регионах Украины. Скорлупу яйца покрывают клеем и заматывают цветной нитью.



Мотанка / Фото Blogspot