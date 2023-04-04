Чтобы получить красивые пасхальные яйца можно даже не идти в магазин, ведь все натуральные ингредиенты точно есть у нас дома. Такой способ окрашивания яиц безопасен, ведь цвет не перейдет на белок яйца, как это случается с купленными красителями пишет 24 Канал.

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Цвета можно получить любые, чтобы натуральный краситель хорошо лег и получился яркий, яйца перед покраской нужно обезжирить, для этого просто протереть скорлупу уксусом, спиртом или водкой.

Луковая шелухи – оранжевый и коричневый цвет

Издавна известен способ, при чистке лука не стоит выбрасывать шелуху, а собирать их к Пасхе. Варить все вместе с яйцами, чем больше – тем интенсивнее цвет. Также можно попробовать такой способ с красным луком, цвет получится другой.

Ромашка и куркума – желтый цвет

Чай из ромашки очень полезен, также этими травами можно выкрасить пасхальные яйца. Просто сварить сразу с ромашкой, лучше взять больше, как для очень крепкого чая. Цвет получится нежный бледно-желтый.

Если же хочется яркого желтого, тогда на помощь придет куркума. Приправу нужно прокипятить в воде 15 минут, примерно 3 столовых ложки на 1 литр, затем погрузить уже сваренные яйца и оставить на 15-20 минут.



Яйца окрашены луком и куркумой / Фото Pinterest

Свекла и вино – красная и розовая

Сделать пасхальные яйца также поможет обычная свекла. Следует выжать сок из свежего овоща и замочить в нем яйца на три или более часов. Если же цвет нужен менее насыщенный и более близкий к розовому, так же замочить нужно в красном вине.

Ягоды – фиолетовый, сиреневый, синий

Если в морозилке есть запасы ягод, они отлично подойдут для окраски пасхальных яйц в нестандартные цвета. Черника, голубика, смородина, или даже виноград. Также подойдут свежие ягоды, тогда оттенки получатся более яркие, или для более нежных цветов можно взять варенье. Всё вместе варить с яйцами. Так же получить синие оттенки может помочь каркаде.



Природные красители для яиц / Фото Pinterest

Другие цвета натуральными красителями получатся не яркими и нежными. Голубой поможет получить синяя капуста, а зеленый – шпинат или петрушка. В отварах из овощей яйца нужно оставить от 3-х до 24-х часов.

Получить интересные узоры можно разнообразными листьями, его нужно привязать марлей к яйцу. Так же можно разместить крупу – получатся точечки. А для полосок – обмотать яйца нитью или веревкой.

Автор: Диана Сикорская