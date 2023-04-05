Писанкарство у світі сягає своїх коренів ще з дохристиянських часів, адже яйце віддавна вважається символом життя. В Україні писанки знаходили з часів IV століття до нашої ери. Зараз існує чотири найпопулярніші автентичні види розфарбованих яєць: писанка, крашанка, дряпанка і крапанка, пише 24 Канал.

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Писанка

Писанка – найпопулярніший спосіб розмалювати яйце на Великдень. Утім це найскладніший спосіб, адже займає багато часу, потребує терпіння й гарного настрою.



Варіанти писанок / Фото Наталі Пристанської

Щоб зробити писанку, потрібне яйце, фарби, писачок, свічка й віск. Потім потрібно дотримуватися таких етапів:

Спершу потрібно зробити маленьку дірку на дні яйця й видути вміст, потім знежирити поверхню оцтом.

На суху поверхню яйця нанесіть попередній малюнок олівцем, якщо ви вперше беретесь за розпис.

Наносьте віск писачком на ті місця, які хочете закрити від фарби.

Занурюйте яйце у склянку з розчиненою фарбою на кілька секунд. Але дотримуйтесь послідовності: від світлішого до темнішого кольору.

Віск акуратно знімайте серветкою над полум'ям свічки.



Що символізують кольори / Інфографіка 24 Каналу

Зауважимо, українська писанка має понад 100 автентичних малюнків та орнаментів. Писанкарі використовують такі елементи як сонце, хрест, зірки, гілки й дерева, трикутнички і завитки, спіралі. Важливо також поділити яйце на кілька частин уздовж і впоперек – це передавало уявлення про кількість світів, пір року.



Що символізують орнаменти / Інфографіка 24 Каналу

Крашанка

Крашанка – найпростіший спосіб прикрасити великоднє яйце. Для того, щоб зробити крашанку, потрібен штучний або природний барвник (цибулеве лушпиння, ягоди, зелень). Яйце опускали у кольорову воду та варили до того часу, поки поверхня не набуде яскравого й насиченого кольору. Варіант із фарбником займає менше часу – не більше як хвилину.



Крашанки / Фото Unsplash



Як пофарбувати яйця / Інфографіка 24 Каналу

Крапанка

Крапанка – це вид писанки, який легко повторити і можна робити з дітьми. Для його виготовлення потрібно "закрапати" писачком ті місця, які б ви хотіли залишити без кольору (або з будь-яким кольором – так само, від світлого – до темного).

Щоб малювати крапки воском, можна використовувати не тільки писачок, але й голку або булавку, щоб кружечки були різного розміру. Принцип зафарбовування такий самий, як у писанок.



Крапанки / Фото "Твоє місто"

Дряпанка

Якщо вдома немає воску й писачка, дряпанка – чудовий варіант розмалювати писанку. Спершу потрібно зробити з яйця крашанку: зафарбувати у будь-який насичений колір. Краще обирати темні варіанти, щоб малюнок було видно здалеку. Після того, як поверхня висохне, голкою, цвяхом або шилом вирізьбіть орнамент.



Дряпанки у галицькому стилі / Фото з Вікіпедії

Мотанка

Цей варіант прикрашення яйця є не таким популярним, але також використовується в регіонах України. Шкарлупу яйця покривають клеєм та замотують кольоровою ниткою.



Мотанка / Фото Blogspot