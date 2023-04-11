Украшать дом и двор с пасхальными кроликами и делать композиции из яиц на вазах, или развешивать венки на дверях больше привыкли американцы, чем мы, пишет 24 канал.

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Впрочем, в последнее время украинцы также прибегли к украшениям домов пасхальным декором, поскольку дом выглядит гораздо ярче и еще больше наполняет дом праздничной атмосферой.

Приобретя несколько праздничных атрибутов к Пасхе, вы сделаете хорошую инвестицию, поскольку сможете такими украшениями довершать свой дом из года в год.

Пасха – весенний праздник, символами которого являются писанки, ива, пасха, барашки и кролик. Мы еще не привыкли так помпезно украшать дома и дворы, как это делают, например, американцы или европейцы, однако советуем начать с красивых и ярких атрибутов, которые уже начали продавать в магазинах, поэтому найти декор для Пасхи вам не составит особого труда.

Как украсить дом к Пасхе – простые и интересные идеи

Ваза с вербой и пасхальными яйцами.

Самым простым способом добавить еще больше праздничного настроения в ваш дом поможет пасхальное дерево. Для этого вам понадобится ваза, несколько веток вербы и пасхальные яйца на шнурочках, похожие на новогодние шарики. Рядом с вашей могут стоять статуэтки с пасхальными кроликами, которые добавят определенную атрибутику Пасхи.



Красивый и простой декор для Пасхи



Красивый и простой декор для Пасхи



Красивый и простой декор для Пасхи

Пасхальный венок

У нас венок на дверях ассоциируется с Рождеством, впрочем на Пасху также будет хорошей идеей украсить дом венком из веточек и пасхальных яиц. Таких венчиков уже все больше становится в магазинах, так что вы сможете выбрать то, что вам больше нравится. Однако, если есть творческие задатки и желания, то спокойно сможете сделать такой декор самостоятельно.



Красивый и простой декор для Пасхи



Красивый и простой декор для Пасхи



Красивый и простой декор для Пасхи

Праздничные салфетки

Декорировать пасхальный стол можно пасхальными салфетками. Их разнообразие также огромно – от милых изображений с кроликами до эффектных пасхальных яиц в гуцульском стиле. Если же на вашем столе будут тканые салфетки, то попробуйте свернуть их в виде заячьих ушек. Вам придется сложить из двух концов ушки, а остальную часть салфетки просто перевязать вокруг.



Красивый и простой декор для Пасхи



Красивый и простой декор для Пасхи

Пасхальное гнездо

Рядом с пасхой, пасхальными яйцами и поставленной ветчиной поставьте на стол гнездо с декоративными пасхальными яйцами. Эту вещь также можно приобрести в специализированных магазинах, или сделать самостоятельно. Наконец, на таком гнезде могут быть не только декоративные яйца, но и писанки, которые вы принесете из церкви после освящения.



Красивый и простой декор для Пасхи



Красивый и простой декор для Пасхи

Пасхальный кролик

Вы, видимо, уже видели немало вариантов с пасхальными кроликами разных длин и цветов. Приобретите хотя бы одного кролика, который будет украшать интерьер кухни, а потом сможете докупить еще больше, чтобы расставить их во всех комнатах.



Красивый и простой декор для Пасхи

Свеча из барашка

К Пасхе вместе с продажей корзин вы можете заметить милых барашек. Такая свеча выглядит довольно мило и красиво, так что она может до Пасхи стоять как украшение, а когда пойдете освящать корзины, то поставьте этого барашка рядом с пасхой и писанками.



Красивый и простой декор для Пасхи