Ніби щойно з душу: як швидко замаскувати жирне волосся – ефективні поради

У житті трапляється всяке й інколи буває, що потрібно терміново бігти у справах, хоч волосся вже не першої свіжості. Як швидко виправити проблему та замаскувати жирність читайте нижче.

Брудне волосся – не причина відмовлятися від прогулянки. 24 Канал розповість про легкі й швидкі способи, які приховають жир на коренях.

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Сухий шампунь та альтернативи

Найпростішим способом виправити зачіску є сухий шампунь, який є доступним у кожному магазині краси. Балончик потрібно добре потрусити та на відстані розпилити на корені волосся. Бажано зробити якомога більше секцій, щоб шампунь потрапив на всю поверхню шкіри голови. Та якщо волосся не таке брудне, можна обмежитись кількома розпиленнями. Після цих дій потрібно ретельно прочесати волосся

Якщо ж вдома немає сухого шампуню, можна скористатись підручними засобами:

крохмаль,

пудра або тальк,

борошно,

какао-порошок,

гірчичний порошок.

Також можна використати спиртові серветки або змочити розчин лимонного соку у ватному диску та протерти волосся.

Прикореневий об'єм

Ілюзію чистого волосся можна отримати, якщо зробити об'єм при коренях. Адже брудне волосся втрачає свіжість та щільно прилягає до шкіри голови.

Щоб відтворити об'єм, можна створити ефект недбалої зачіски, яке ще й матиме стильний вигляд. Цьому допоможуть стайлінгові засоби, але варто не переборщити, щоб не погіршити ситуацію.

Змінити проділ

Швидкий та простий спосіб приховати жирне волосся – це змінити звичний для вас переділ. Це і створить об'єм, і заховає більш жирний проділ.