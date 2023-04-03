Грязные волосы – не причина отказываться от прогулки. 24 Канал расскажет о легких и быстрых способах, которые скроют жир на корнях.

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Сухой шампунь и альтернативы

Самым простым способом исправить прическу является сухой шампунь, который доступен в каждом магазине красоты. Баллончик нужно хорошо потряхнуть и на расстоянии распылить на корни волос. Желательно сделать побольше секций, чтобы шампунь попал на всю поверхность кожи головы. Но если волосы не такие грязные, можно ограничиться несколькими распылениями. После этих действий нужно тщательно прочесать волосы.

Если дома нет сухого шампуня, можно воспользоваться подручными средствами:

крахмал,

пудра или тальк,

мука,

какао-порошок,

горчичный порошок.

Также можно использовать спиртовые салфетки или смочить раствор лимонного сока в ватном диске и протереть волосы.

Прикорневой объем

Иллюзию чистых волос можно получить, если произвести объем при корнях. Ведь грязные волосы теряют свежесть и плотно прилегают к коже головы.

Чтобы воспроизвести объем, можно создать эффект небрежной прически, который еще будет выглядеть стильно. Этому помогут стайлинговые средства, но стоит не переборщить, чтобы не усугубить ситуацию.

Изменить пробор

Быстрый и простой способ скрыть жирные волосы – это изменить привычный вам передел. Это и создаст объем, и скроет более жирный пробор.