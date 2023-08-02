Для тимчасового затемнення сивини можна використати натуральні методи. 24 Канал підготував найефективніші варіанти, які приховають вашу сивину.

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Як приховати сивину без фарбування

Для цього можна використати чорний чай або міцну каву. Ці напої містять пігменти, що можуть тимчасово змінити колір волосся.

Інструкція: спочатку намочіть волосся та промийте його чистою водою. Потім налийте охолоджений чай або каву на волосся та обережно помасажуйте шкіру голови, щоб рідина рівномірно покрила волосинки. Залиште чай або каву на волоссі хоча б на хвилину.

Після цього знову промийте волосся теплою водою і дайте йому висохнути. Це допоможе тимчасово затемнити сивину. Але пам’ятайте, що колір буде змиватися з кожним миттям голови.



Приховати сивину можна в домашніх умовах / Фото Unsplash

Існують і інші способи приховати сиве волосся:

Природні трави можуть також допомогти. Для цього заваріть листя шавлії та розмарин у гарячій воді і дайте суміші настоятися протягом години, після чого процідіть. Нанесіть цей настій на волосся, залиште на годину, а потім змийте.

у гарячій воді і дайте суміші настоятися протягом години, після чого процідіть. Нанесіть цей настій на волосся, залиште на годину, а потім змийте. Можна використати імбир . Щоб приготувати настій, перетріть імбир (столову ложку) та додайте дві чашки гарячої води, прокип’ятіть протягом 15 хвилин. Після цього процідіть розчин і зачекайте, доки він охолоне. Згодом нанесіть його на волосся та ретельно помасажуйте. Після 30 хвилин змийте.

. Щоб приготувати настій, перетріть імбир (столову ложку) та додайте дві чашки гарячої води, прокип’ятіть протягом 15 хвилин. Після цього процідіть розчин і зачекайте, доки він охолоне. Згодом нанесіть його на волосся та ретельно помасажуйте. Після 30 хвилин змийте. Ще один варіант – ромашка та куркума. Ця суміш особливо рекомендована для людей із русявим або світлим волоссям. Для цього прокип’ятіть воду та додайте ромашку та три маленькі ложки куркуми. Зніміть з вогню і дайте рідині вистоятися протягом 20 хвилин. Використовуйте цей настій як ополіскувач після звичайного миття голови, ретельно масажуючи шкіру голови.

Важливо! Такі домашні методи приховування сивини можуть спрацювати не для кожного, а результати можуть відрізнятися залежно від типу волосся та кольору сивини.

Перед тим, як використовувати будь-який із зазначених методів, переконайтеся, що у вас немає алергії на будь-який з компонентів. Застосування нових продуктів або інгредієнтів без попередньої перевірки може викликати непередбачені реакції.

Додамо, що це не рекомендації лікарів. Тож, якщо вас турбує стан вашого здоров’я, краще зверніться до трихолога.