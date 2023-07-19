В Україні зараз дуже спекотно й терпіти ці умови стає все нестерпніше. Є певні способи та засоби, які можуть полегшити цю ситуацію. 24 Канал знає, що робити.
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Як охолодити тіло в спеку
Вживайте легку нежирну їжу та менше цукру. Лікарі стверджують, солодкі продукти пришвидшують обмін речовин, тому людина починає відчувати внутрішній жар. Тому обмежте споживання вуглеводів і налягайте на фрукти та овочі.
Занурте рушник або компрес в холодну воду та накладіть на шию, зап'ястя або ступні. Це допоможе знизити температуру. Вам буде навіть легше дихати після цього.
Намагайтесь перебувати у тих приміщеннях, де є вентилятори або кондиціонери. Вони створюють додатковий потік повітря й охолоджують тіло.
Пийте багато води та менше кофеїну. Вода – це справжній порятунок для всіх у таку жарку погоду. Натомість кофеїн виводить рідину з організму.
Вночі спіть під окремою ковдрою, а якщо є така можливість – взагалі окремо. Тому що будь-яка людина виділяє тепло й стає ще спекотніше.
Ментол – потужна речовина, яка допомагає освіжитись в шалену спеку. Він пробуджує рецептори на шкірі та в роті, завдяки яким ми відчуваємо низьку температуру. Ментол міститься в чаях, деяких ліках.