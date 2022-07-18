Велика кількість шерсті у домі може не тільки загрожувати непрезентабельним виглядом квартири чи одягу, але і становити загрозу для справності пральної машинки – ворсинки, які залишаються на речах, легко можуть забити стік пралки та вивести її з ладу.

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Для перемоги у боротьбі із зайвою шерстю на речах можуть допомогти кілька простих речей.

Вода

Шерсть, яка осипається з тварин, сильно притягається до синтетичних виробів – через статику, яка притаманна ворсинкам, речі з ненатуральних тканин можуть набрати на себе цілу "шубу" з хутра домашніх улюбленців.

Вода є природним антистатиком та може легко забрати шерсть з одягу. Для того, щоб очистити річ від шерсті, достатньо обприснути її кілька разів пульверизатором та забрати шерсть щіточкою.

Якщо щітки немає, підійдуть і вологі руки – намочіть долоні та проведіть по одягу. Вода притягне до себе ворсинки.

Зверніть увагу! Не варто кілька разів проводити мокрою рукою по забрудненому місцю – ворсинки залишатимуться та плутатимуться, ускладнюючи процес очистки. Після кожного забору шерсті слід мити руки.

Як очистити шерсть з одягу / Фото Unsplash

Пилосос

Пилотяг з насадками проти шерсті може бути ефективним і для очищення одягу.

Ідеально для очищення речей підходять невеликі насадки з гумовими частинками. Якщо ще й змочити їх водою, вони зможуть швидко та ефективно забрати шерсть.

Варто знати! Не весь одяг буде готовий до такого радикального методу. Якщо пальта, штани та вироби з цупкої тканини спокійно переживуть очистку пилососом, знімати шерсть з легких та делікатних тканин пилотягом не слід – можна легко пошкодити чи порвати річ.

Щітки

Спеціально для боротьби з шерстю у магазинах продаються багаторазові ворсисті щітки для одягу, які можуть забрати шерсть з речей. Вони бувають двосторонні та односторонні, та в будь-якому випадку вони працюють краще у тандемі з водою.

Після очистки одягу варто ретельно почистити щітку, щоб ворсинки, що залишилися на ній, не перекочували на інший елемент гардероба.

Як очистити шерсть з одягу / Фото Unsplash

Якщо спеціальної щітки не знайшлося, підійдуть і гумові щіточки для замші та нубуку. Вони також можуть ефективно забрати шерсть, проте на це піде значно більше часу – через розмір щіток.

Клейкі смужки

У магазинах продаються спеціальні липкі одноразові валики, які легко забирають шерсть, приклеюючи її до себе. Та вони швидко закінчуються – буває, що в найменш вдалий момент.

Замінити їх можна простим скотчем – найкраще для ліквідації шерсті підходить широкий прозорий скотч. Прикладаючи клейкі смужки до одягу, ви швидко заберете небажані ворсинки.

Як очистити шерсть з одягу / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Клей, забираючи шерсть з одягу, залишається на тканині, провокуючи ще більше забруднення. Тож після очистки речі таким методом варто додатково протерти тканину м'якою щіткою – що видалити дрібні частинки клею.