Велика кількість шерсті у домі може не тільки загрожувати непрезентабельним виглядом квартири чи одягу, але і становити загрозу для справності пральної машинки – ворсинки, які залишаються на речах, легко можуть забити стік пралки та вивести її з ладу.
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Для перемоги у боротьбі із зайвою шерстю на речах можуть допомогти кілька простих речей.
Вода
Шерсть, яка осипається з тварин, сильно притягається до синтетичних виробів – через статику, яка притаманна ворсинкам, речі з ненатуральних тканин можуть набрати на себе цілу "шубу" з хутра домашніх улюбленців.
Вода є природним антистатиком та може легко забрати шерсть з одягу. Для того, щоб очистити річ від шерсті, достатньо обприснути її кілька разів пульверизатором та забрати шерсть щіточкою.
Якщо щітки немає, підійдуть і вологі руки – намочіть долоні та проведіть по одягу. Вода притягне до себе ворсинки.
Як очистити шерсть з одягу / Фото Unsplash
Пилосос
Пилотяг з насадками проти шерсті може бути ефективним і для очищення одягу.
Ідеально для очищення речей підходять невеликі насадки з гумовими частинками. Якщо ще й змочити їх водою, вони зможуть швидко та ефективно забрати шерсть.
Щітки
Спеціально для боротьби з шерстю у магазинах продаються багаторазові ворсисті щітки для одягу, які можуть забрати шерсть з речей. Вони бувають двосторонні та односторонні, та в будь-якому випадку вони працюють краще у тандемі з водою.
Після очистки одягу варто ретельно почистити щітку, щоб ворсинки, що залишилися на ній, не перекочували на інший елемент гардероба.
Як очистити шерсть з одягу / Фото Unsplash
Якщо спеціальної щітки не знайшлося, підійдуть і гумові щіточки для замші та нубуку. Вони також можуть ефективно забрати шерсть, проте на це піде значно більше часу – через розмір щіток.
Клейкі смужки
У магазинах продаються спеціальні липкі одноразові валики, які легко забирають шерсть, приклеюючи її до себе. Та вони швидко закінчуються – буває, що в найменш вдалий момент.
Замінити їх можна простим скотчем – найкраще для ліквідації шерсті підходить широкий прозорий скотч. Прикладаючи клейкі смужки до одягу, ви швидко заберете небажані ворсинки.
Як очистити шерсть з одягу / Фото Unsplash