Большое количество шерсти в доме может не только угрожать непрезентабельным видом квартиры или одежды, но и представлять угрозу для исправности стиральной машинки – остающиеся на вещах ворсинки легко могут забить сток стиралки и вывести ее из строя.
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Для победы в борьбе с лишней шерстью на вещах могут помочь несколько простых вещей.
Вода
Осыпающаяся с животных шерсть сильно притягивается к синтетическим изделиям – из-за статики, присущей ворсинкам, вещи из ненатуральных тканей могут набрать на себя целую "шубу" из меха домашних любимцев.
Вода является естественным антистатиком и может легко убрать шерсть из одежды. Для того чтобы очистить вещь от шерсти, достаточно опрыснуть ее несколько раз пульверизатором и забрать шерсть щеточкой.
Если щетки нет, подойдут и влажные руки – намочите ладони и проведите по одежде. Вода притянет к себе ворсинки.
Как очистить одежду от шерсти / Фото Unsplash
Пылесос
Пілесос с насадками против шерсти может быть эффективным и для очищения одежды.
Идеально для очищения вещей подходят небольшие насадки с резиновыми частицами. Если еще и смочить их водой, они смогут быстро и эффективно убрать шерсть.
Щетки
Специально для борьбы с шерстью в магазинах продаются многоразовые ворсистые щетки для одежды, которые могут убрать шерсть из вещей. Они бывают двусторонние и односторонние, и в любом случае они работают лучше в тандеме с водой.
После очистки одежды следует тщательно почистить щетку, чтобы оставшиеся на ней ворсинки не перекочевывали на другой элемент гардероба.
Как очистить одежду от шерсти / Фото Unsplash
Если специальной щетки не нашлось, подойдут и резиновые щеточки для замши и нубука. Они также могут эффективно убрать шерсть, однако на это уйдет гораздо больше времени – из-за размера щеток.
Клейкие полоски
В магазинах продаются специальные липкие одноразовые валики, которые легко забирают шерсть, приклеивая ее к себе. Но они быстро заканчиваются – бывает, что в наименее удачный момент.
Заменить их можно простым скотчем – лучше для ликвидации шерсти подходит широкий прозрачный скотч. Прикладывая клейкие полоски к одежде, вы быстро заберете нежелательные ворсинки.
Как очистить одежду от шерсти / Фото Unsplash