Плями від жорсткої води найчастіше з’являються в будинках, де використовується колодязна вода в районах із високим вмістом мінералів, таких як вапно та кальцій. 24 канал з'ясував, як відмити сліди від жорсткої води та ліквідувати мінеральні накопичення зі стінок.

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Оцет

Столовий оцет — це м’яка кислота, яка допоможе розірвати зв’язки між мінералами жорсткої води та поверхнею скла.

У пляшці з пульверизатором змішайте одну частину білого оцту з однією частиною дистильованої води.

Покладіть старий рушник на низ скляної панелі, щоб уловлювати краплі. Починаючи з верхньої частини скляних дверей або вікна душової кабіни, розпиліть розчин оцту та води на верхню частину скла.

Методично рухайтеся вниз рівними рядами, поки кожна частина скла не стане вологою. Дайте розчину залишитися на склі не менше 30 хвилин.

Використовуючи щітку з м’якою щетиною або тканину з мікрофібри, видаліть мінеральні відкладення. Робіть кругові рухи та часто промивайте щітку або тканину. Використовуйте стару зубну щітку, щоб потрапити в кути або по краях металевої обробки.

Промийте та висушіть поверхню, яку очистили.

Як відмити наліт від жорсткої води / Фото Unsplash

Сода та оцет

Якщо оцет не усунув плями, додайте харчову соду як м’який абразив. Ця паста також добре працює на склянках із плямами від води та іншому скляному посуді.

Як і в першому методі, покладіть старий рушник на дно біля скляної поверхні, щоб уловлювати краплі. Налийте трохи нерозбавленого оцту в пульверизатор і, починаючи з верху, розпиліть всю поверхню скла. Дайте оцту діяти принаймні 30 хвилин. У невеликій мисці змішайте одну частину води з трьома частинами харчової соди, щоб отримати пасту. За допомогою тканини або щітки нанесіть пасту на забруднені жорсткою водою ділянки скла та залиште трохи підсохнути. Після того, як ви нанесли пасту і вона підсохла, знову збризніть місце нерозбавленим оцтом. Промийте скло чистою водою і витріть насухо м'якою ганчіркою або серветкою з мікрофібри.

Як відмити наліт від жорсткої води / Фото Unsplash