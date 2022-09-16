Пятна от жесткой воды чаще всего появляются в домах, где используется колодезная вода в районах с высоким содержанием минералов, таких как известь и кальций. 24 канал выяснил, как отмыть следы от жесткой воды и ликвидировать минеральные накопления из стен.

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Уксус

Столовый уксус – это мягкая кислота, которая поможет разорвать связи между минералами жесткой воды и поверхностью стекла.

В бутылке с пульверизатором смешайте одну часть белого уксуса и одну часть дистиллированной воды.

Положите старое полотенце на низ стеклянной панели, чтобы улавливать капли. Начиная с верхней части стеклянной двери или окна душевой кабины распылите раствор уксуса и воды на верхнюю часть стекла.

Методически двигайтесь вниз по ровным рядам, пока каждая часть стекла не станет влажной. Дайте раствору остаться на стекле не менее 30 минут.

Используя щетку с мягкой щетиной или ткань из микрофибры, удалите минеральные отложения. Совершайте круговые движения и часто промывайте щетку или ткань. Используйте старую зубную щетку, чтобы попасть в углы или по краям металлической отделки.

Промойте и высушите очистившуюся поверхность.

Как отмыть налет от жесткой воды / Фото Unsplash

Сода и уксус

Если уксус не устранил пятна, добавьте пищевую соду в качестве мягкого абразива. Эта паста также хорошо работает на стаканах с пятнами от воды и другой стеклянной посуде.

Как и в первом методе, положите старое полотенце на дно у стеклянной поверхности, чтобы улавливать капли. Налейте чуть-чуть неразбавленного уксуса в пульверизатор и, начиная с верха, распылите всю поверхность стекла. Дайте уксусу действовать не менее 30 минут. В небольшой миске смешайте одну часть воды с тремя частями пищевой соды, чтобы получить пасту. С помощью ткани или щетки нанесите пасту на загрязненные жесткой водой участки стекла и оставьте подсохнуть. После того, как вы нанесли пасту и она подсохла, снова сбрызните место неразбавленным уксусом. Промойте стекло чистой водой и протрите насухо мягкой тряпкой или салфеткой из микрофибры.

Как отмыть налет от жесткой воды / Фото Unsplash