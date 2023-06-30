Будуть ароматні та красиві букети: як зрізати і сушити лаванду

Коли ми говоримо про ароматні квіти, то першою спадає на думку саме лаванда. Її запах такий приємний та сильний, що неможливо залишитись байдужим.

Лаванду можна збирати для різних цілей: хтось любить ставити букети в домі, а комусь – знадобиться для захисту одягу від молі. Призначень у неї – достатньо. А от як правильно зрізати та сушити лаванду – розкаже 24 Канал.

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Як зрізати лаванду

Коли зрізаєте лаванду, беріть лише гострі та продезінфіковані секатори або ножі. Ножиці у такій ситуації не будуть ефективними, бо вони не дуже гострі. А це призведе до того, що рослина буде довше гоїтись.



Обрізка лаванди / Фото "Сім'я і дім"

До зрізу самих квітів, видаліть по одному стеблу біля останнього листка над землею так, щоб не обрізати більше третьої частини лаванди з одного куща. Інакше – просто пошкодите коріння та згодом лаванда може взагалі не цвісти.

Не чекайте, допоки у квітах сформується насіння, бо вона вже буде не такою корисною. Видаляйте квіти тоді, коли на них немає роси.

Як сушити лаванду

На сонці – найпростіший спосіб посушити квіти. Можна поставити її на південний бік квартири. Повинна бути рівна поверхня, наприклад, дерев'яна дошка. Пластикові посудини – не найкращий варіант. Метод полягає в тому, що лаванду треба постійно перевертати. Перебування на сонці повинно тривати не довго, до тижня. Квіти стануть світлішими під впливом сонця.

– найпростіший спосіб посушити квіти. Можна поставити її на південний бік квартири. Повинна бути рівна поверхня, наприклад, дерев'яна дошка. Пластикові посудини – не найкращий варіант. Метод полягає в тому, що лаванду треба постійно перевертати. Перебування на сонці повинно тривати не довго, до тижня. Квіти стануть світлішими під впливом сонця. Взагалі не вимагає особливого підходу, щоб сушити лаванду пучками. Це потрібно робити у підвішеному стані. Зберіть 20-30 рослин в один букетик та міцно зв'яжіть. Почепіть жмутик квітів вниз у сухому приміщенні, яке провітрюється. Наприклад, горище, балкон, на якому є туга мотузка. Поставте суцвіття на такій дистанції, щоб вони не доторкались один до одного та мали достатньо повітря.



Сушіння лаванда пучками / Фото "Самотужки"