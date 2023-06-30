Лаванду можна збирати для різних цілей: хтось любить ставити букети в домі, а комусь – знадобиться для захисту одягу від молі. Призначень у неї – достатньо. А от як правильно зрізати та сушити лаванду – розкаже 24 Канал.
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Як зрізати лаванду
Коли зрізаєте лаванду, беріть лише гострі та продезінфіковані секатори або ножі. Ножиці у такій ситуації не будуть ефективними, бо вони не дуже гострі. А це призведе до того, що рослина буде довше гоїтись.
Обрізка лаванди / Фото "Сім'я і дім"
До зрізу самих квітів, видаліть по одному стеблу біля останнього листка над землею так, щоб не обрізати більше третьої частини лаванди з одного куща. Інакше – просто пошкодите коріння та згодом лаванда може взагалі не цвісти.
Не чекайте, допоки у квітах сформується насіння, бо вона вже буде не такою корисною. Видаляйте квіти тоді, коли на них немає роси.
Як сушити лаванду
- На сонці – найпростіший спосіб посушити квіти. Можна поставити її на південний бік квартири. Повинна бути рівна поверхня, наприклад, дерев'яна дошка. Пластикові посудини – не найкращий варіант. Метод полягає в тому, що лаванду треба постійно перевертати. Перебування на сонці повинно тривати не довго, до тижня. Квіти стануть світлішими під впливом сонця.
- Взагалі не вимагає особливого підходу, щоб сушити лаванду пучками. Це потрібно робити у підвішеному стані. Зберіть 20-30 рослин в один букетик та міцно зв'яжіть. Почепіть жмутик квітів вниз у сухому приміщенні, яке провітрюється. Наприклад, горище, балкон, на якому є туга мотузка. Поставте суцвіття на такій дистанції, щоб вони не доторкались один до одного та мали достатньо повітря.
Сушіння лаванда пучками / Фото "Самотужки"
- Сушити на папері – також доволі легко та без зусиль. Вистеліть чистий папір на столі або на підвіконні та розмістіть лаванду тоненьким шаром. Кожних 2-3 дні можете перевертати пучки, щоб краще сушились.