Якщо ви відчуваєте, що морально на дні, не турбуйтесь. Цьому можна зарадити. Є такі рослини, які покращують психологічний стан. 24 Канал коротко розповість про них.

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Рослини, які мають позитивний вплив на людину

Лаванда – дуже корисна рослина у багатьох сенсах, зокрема, для поліпшення якості сну. Вона заспокоює розум та розслабляє м'язи. Завдяки лаванді, людина довше й краще буде спати.



Лаванда / Фото "Гарбуз.інфо"

Звіробій – це чи не єдина рослина, яка має ефект на організм людини, схожий до антидепресантів. Його часто використовується для лікування легких та помірних форм депресії. Він має здатність підвищувати рівень серотоніну в мозку, що покращує настрій.



Звіробій / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

М'ята славиться своїм свіжим запахом і смаком. М'ята допомагає покращити шлунково-кишковий тракт. Її можуть вживати для боротьби з деякими хворобами травної системи. Також вона заспокоює людину.



М'ята / Фото Green Corridor

Пустирник застосовують в народній медицині для розслаблення. Він знижує тривогу, напругу та стрес. Також пустирник володіє певним впливом на серцеву діяльність та полегшує деякі симптоми, пов'язані зі змінами гормонів.



Пустирник / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Шафран містить активні речовини, які захищають клітини від пошкоджень. Володіє протизапальними властивостями. Шафран знижує високу тривогу та дратівливість. Також рослина є корисною для здоров'я очей.



Шафран / Фото East Fruit

Валер'яну часто використовують як альтернативу лікарським препаратам. Вона полегшує симптоми тривоги, прискореного серцебиття, нервової напруги та паніки.



Валер'яна / Фото "Аграрії разом"

Ромашка є корисною при легкій тривозі, безсонні та стресі. Ромашковий чай часто вживають перед сном для покращення якості сну. Вона заспокоює запалення шкіри, зменшує почервоніння та подразнення.



Ромашка / Фото "Рослиновід"

Глід відомий своїми корисними властивостями для серцево-судинної системи. Він допомагає підтримувати здорову функцію серця та нормалізувати артеріальний тиск. Глід може поліпшити кровообіг та сприяти розширенню кровоносних судин.



Глід / Фото "Подільська розкіш"

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