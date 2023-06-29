Если вы чувствуете, что морально на дне, не беспокойтесь. Этому можно помочь. Есть такие растения, которые улучшают психологическое состояние. 24 Канал кратко расскажет о них.

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Растения, оказывающие положительное влияние на человека

Лаванда – очень полезное растение во многих смыслах, в частности для улучшения качества сна. Она успокаивает ум и расслабляет мускулы. Благодаря лаванде человек дольше и лучше будет спать.



Лаванда / Фото "Тык.инфо"

Зверобой – это едва ли не единственное растение, которое оказывает эффект на организм человека, похожий на антидепрессанты. Его часто используют для лечения легких и умеренных форм депрессии. Он обладает способностью повышать уровень серотонина в мозге, что улучшает настроение.



Зверобой / Фото "Комнатные цветы и растения"

Мята славится своим свежим запахом и вкусом. Мята помогает улучшить желудочно-кишечный тракт. Ее могут использовать для борьбы с некоторыми болезнями пищеварительной системы. Также он успокаивает человека.



Мята / Фото Green Corridor

Пустырник применяют в народной медицине для расслабления. Он снижает тревогу, напряжение и стресс. Также пустырник обладает определенным влиянием на сердечную деятельность и облегчает некоторые симптомы, связанные с изменениями гормонов.



Пустырник / Фото "Комнатные цветы и растения"

Шафран содержит активные вещества, защищающие клетки от повреждений. Обладает противовоспалительными свойствами. Шафран снижает высокую тревогу и раздражительность. Также растение полезно для здоровья глаз.



Шафран / Фото East Fruit

Валерьяну часто используют в качестве альтернативы лекарственным препаратам. Она облегчает симптомы тревоги, учащенного сердцебиения, нервного напряжения и паники.



Валерьяна / Фото "Аграрии вместе"

Ромашка является полезной при легкой тревоге, бессоннице и стрессе. Ромашковый чай часто употребляют перед сном для улучшения сна. Она успокаивает воспаление кожи, уменьшает покраснение и раздражение.



Ромашка / Фото "Растениевод"

Боярышник известен своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Он помогает поддерживать здоровую функцию сердца и нормализовать давление. Боярышник может улучшить кровообращение и способствовать расширению кровеносных сосудов.



Боярышник / Фото "Подольская роскошь"

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