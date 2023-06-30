Лаванду можно собирать для разных целей: кто-то любит ставить букеты в доме, а кому-то понадобится для защиты одежды от моли. Назначений у нее – достаточно. А вот как правильно срезать и сушить лаванду расскажет 24 Канал.

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Как срезать лаванду

Когда срезаете лаванду, берите только острые и продезинфицированные секаторы или ножи. Ножницы в такой ситуации не будут эффективны, потому что они не очень острые. А это приведет к тому, что растение будет дольше заживать.



Обрезка лаванды / Фото "Семья и дом"

До среза самих цветов, удалите по одному стеблю у последнего листа над землей так, чтобы не обрезать больше третьей части лаванды с одного куста. Иначе – просто повредите корни и впоследствии лаванда может вообще не цвести.

Не ждите, пока в цветах сформируются семена, потому что они уже будет не столь полезной. Удаляйте цветы тогда, когда на них нет росы.

Как сушить лаванду

На солнце – самый простой способ посушить цветы. Можно поставить ее на южную сторону квартиры. Должна быть ровная поверхность, например деревянная доска. Пластиковые сосуды – не самый лучший вариант. Метод состоит в том, что лаванду нужно постоянно переворачивать. Нахождение на солнце должно длиться не долго, до недели. Цветы станут светлее под воздействием солнца.

– самый простой способ посушить цветы. Можно поставить ее на южную сторону квартиры. Должна быть ровная поверхность, например деревянная доска. Пластиковые сосуды – не самый лучший вариант. Метод состоит в том, что лаванду нужно постоянно переворачивать. Нахождение на солнце должно длиться не долго, до недели. Цветы станут светлее под воздействием солнца. Вообще не требует особого подхода, чтобы сушить лаванду пучками. Это нужно делать во взвешенном состоянии. Соберите 20-30 растений в один букетик и крепко свяжите. Повесьте клочок цветов вниз в проветриваемом сухом помещении. Например, чердак, балкон, на котором есть тугая веревка. Поставьте соцветия на такой дистанции, чтобы они не касались друг друга и имели достаточно воздуха.



Сушка лаванда пучками / Фото "Самотужки"