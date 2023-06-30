Лаванду можно собирать для разных целей: кто-то любит ставить букеты в доме, а кому-то понадобится для защиты одежды от моли. Назначений у нее – достаточно. А вот как правильно срезать и сушить лаванду расскажет 24 Канал.
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Как срезать лаванду
Когда срезаете лаванду, берите только острые и продезинфицированные секаторы или ножи. Ножницы в такой ситуации не будут эффективны, потому что они не очень острые. А это приведет к тому, что растение будет дольше заживать.
Обрезка лаванды / Фото "Семья и дом"
До среза самих цветов, удалите по одному стеблю у последнего листа над землей так, чтобы не обрезать больше третьей части лаванды с одного куста. Иначе – просто повредите корни и впоследствии лаванда может вообще не цвести.
Не ждите, пока в цветах сформируются семена, потому что они уже будет не столь полезной. Удаляйте цветы тогда, когда на них нет росы.
Как сушить лаванду
- На солнце – самый простой способ посушить цветы. Можно поставить ее на южную сторону квартиры. Должна быть ровная поверхность, например деревянная доска. Пластиковые сосуды – не самый лучший вариант. Метод состоит в том, что лаванду нужно постоянно переворачивать. Нахождение на солнце должно длиться не долго, до недели. Цветы станут светлее под воздействием солнца.
- Вообще не требует особого подхода, чтобы сушить лаванду пучками. Это нужно делать во взвешенном состоянии. Соберите 20-30 растений в один букетик и крепко свяжите. Повесьте клочок цветов вниз в проветриваемом сухом помещении. Например, чердак, балкон, на котором есть тугая веревка. Поставьте соцветия на такой дистанции, чтобы они не касались друг друга и имели достаточно воздуха.
Сушка лаванда пучками / Фото "Самотужки"
- Сушить на бумаге – также довольно легко и без труда. Выстилайте чистую бумагу на столе или подоконнике и разместите лаванду тонким слоем. Каждые 2-3 дня можете переворачивать пучки, чтобы лучше сушились.