Як правильно збирати яблука, щоб не пошкодити їх

Багато-хто недооцінює важливість правильного збору яблук. Якщо не знати як це правильно робити, плоди можна пошкодити й таким чином, зіпсувати урожай.

Щоб такої ситуації не трапилось, є кілька елементарних порад, коли краще проводити збір плодів. Не меншу роль грає, як зривати яблука з гілок та в що їх класти.

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Коли зривати яблука

Найкраще зривати яблука з дерев, коли надворі тепла та сонячна погода. Оптимальний час – після опадання роси. Буває так, що збір плодів відбувається після осінніх дощів. У такому разі мокрі плоди треба негайно висушити, а тоді вже ставити на охолодження. Якщо вже спостерігаються нічні заморозки, тоді треба трохи зачекати зі збором.

До речі, підморожені плоди не варто ставити на тривале зберігання. А якщо й дуже треба, то тримаємо їх недовго. Тому що такі яблука треба постійно оглядати. Який вплив матимуть морози на плоди, ще залежить від сорту.

У що краще класти яблука

Під час збору урожаю, плоди треба ставити у кошики або відра, виготовлені з мішковини. Добре, коли на тарі є дерев'яні або металеві гачки, щоб просто повісити її на дереві, а не тримати в руках.



Збір яблук / Фото Pinterest

Також заздалегідь треба знайти пакети, які вміщують десь 18-25 кілограмів. Фахівці радять підстригати нігті коротко для збору урожаю, аби його не пошкодити. За потреби, поставте драбину, щоб дістати плоди, які ростуть високо.

Як правильно зривати яблука