Пізні сорти буряка та моркви дозрівають восени, коли стає холодніше. Відтягувати цей момент не варто, бо овочі можуть загинути в землі. На час збору впливає клімат у регіоні, сорти, погода та їх вигляд. Кілька порад, коли краще викопувати моркву та буряк – зібрав 24 Канал.

Ого Після яких рослин не можна садити часник: 5 поганих прикладів

Коли час збирати моркву та буряк

Кожен городник обирає час для збору урожаю самостійно. Деякі починають робити це ще у вересні, коли тримається тепла сонячна погода та іноді дощить. При такому чергуванні овочі швидше дозрівають.

Але зазвичай процедуру проводять у жовтні, якщо надворі ще немає заморозків. Переважно у першій половині місяця ще досить тепло. Морква та буряк витримають температуру максимально -1-2. Надземну частину плодів можна вкрити землею, тоді холод на них не позначиться.

Точно можна зрозуміти, чи вже час викопувати моркву і буряк по зовнішньому вигляду. Коли нижні листки почали сохнути та жовтіти, можете починати.

Як правильно збирати моркву та буряк

Викопувати плоди варто в теплу та суху погоду, оптимально – ввечері. Тому що ці овочі накопичують цукор протягом дня, а ввечері його витрачають. Таким чином, їхній смак буде кращим при зборі в такий час.

Не потрібно різко витягувати овочі із землі, бо це може пошкодити їх. Використайте лопату або вила. Треба витягувати плоди обережно, тримаючи за бадилля. Ґрунт на овочах струшують руками.

Листя краще одразу видалити, вручну або інструментом. Бо через нього урожай буде гнити. Після збору плодів, їх заведено сушити на сонячній ділянці, можна на мішковині або целофані.