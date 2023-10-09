Поздние сорта свёклы и моркови созревают осенью, когда становится холоднее. Оттягивать этот момент не стоит, потому что овощи могут погибнуть в земле. На время сбора влияет климат в регионе, сорта, погода и вид. Несколько советов, когда лучше выкапывать морковь и свёклу – собрал 24 Канал.

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Когда пора собирать морковь и свёклу

Каждый огородник выбирает время для сбора урожая самостоятельно. Некоторые начинают это делать еще в сентябре, когда держится теплая солнечная погода и иногда дождит. При таком чередовании овощи быстрее созревают.

Но обычно процедуру проводят в октябре, если на улице еще нет заморозков. Преимущественно в первой половине месяца достаточно тепло. Морковь и свёкла выдержат температуру максимально -1-2. Надземную часть плодов можно укрыть землей, тогда холод на них не отразится.

Точно можно понять, пора ли выкапывать морковь и свёклу по внешнему виду. Когда нижние листья начали сохнуть и желтеть, можете начинать.

Как правильно собирать морковь и свёклу

Выкапывать плоды следует в теплую и сухую погоду, оптимально – вечером. Потому что эти овощи скапливают сахар в течение дня, а вечером его тратят. Таким образом, их вкус будет лучше при сборе в такое время.

Не нужно резко вытаскивать овощи из земли, потому что это может повредить их. Используйте лопату или вилы. Надо вытягивать плоды осторожно, держа за ботву. Грунт на овощах встряхивают руками.

Листья лучше сразу удалить, вручную или инструментом. Ибо из-за него урожай будет гнить. После сбора плодов, их принято сушить на солнечном участке, можно на мешковине или целлофане.