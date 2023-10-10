Чтобы такой ситуации не произошло, есть несколько элементарных советов, когда лучше проводить сбор плодов. Не меньшую роль играет, как срывать яблоки с веток и во что их класть.

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Когда срывать яблоки

Лучше всего срывать яблоки с деревьев, когда на улице теплая и солнечная погода. Оптимальное время – после опадания росы. Случается так, что сбор плодов происходит после осенних дождей. В таком случае мокрые плоды нужно немедленно высушить, а затем уже ставить на охлаждение. Если уже наблюдаются ночные заморозки, нужно немного подождать со сбором.

Кстати, подмороженные плоды не стоит ставить на длительное хранение. А если и очень нужно, то держим их недолго. Потому что такие яблоки нужно постоянно осматривать. Какое влияние будут оказывать морозы на плоды, еще зависит от сорта.

Во что лучше класть яблоки

Во время сбора урожая, плоды нужно ставить в корзины или ведра, изготовлены из мешковины. Хорошо, когда на таре есть деревянные или металлические крючки, чтобы просто повесить ее на дереве, а не держать в руках.



Сбор яблок / Фото Pinterest

Также заранее нужно найти пакеты, вмещающие где-то 18-25 килограммов. Специалисты советуют подстригать ногти кратко для сбора урожая, чтобы его не повредить. При необходимости, поставьте стремянку, чтобы достать высоко растущие плоды.

Как правильно срывать яблоки