Під час збору яблук можна їх ненароком зачепити, пом'яти, пошкодити. І потім вони стануть непридатними до споживання через гниття. А 24 Канал розповість, як саме потрібно збирати яблука.

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Як краще збирати яблука: корисні поради

Яблука потрібно збирати , коли на дворі сонячно й тепло.

, коли на дворі сонячно й тепло. Можна почати в обідню пору, аби ранкова роса повністю висохла на плодах.

Фахівці рекомендують збирати яблука вручну. Потрібно схопити плід рукою, піднести, прокрутити рукою та обережно зірвати.

Збирайте плоди, починаючи з нижніх гілок. Так менше яблук плодів впаде на землю. Не варто їх стискати чи м'яти. Дуже добре, виривати яблука разом із плодоніжкою: так буде довше зберігатися.



Збір яблук / Фото "Місто вечірнє"

Коли складаєте яблука, важливо робити це обережно, аби не віддавити восковий наліт, який вважають природним захистом яблук. Людина його не бачить, але завдяки йому яблука здатні тривалий час стояти.

Зірвані плоди покладіть у зручні вам місткості: відра, ящики. Можна розподілити їх за розміром плодів: чим більше яблуко – тим швидше воно буде гнити. Тому великі плоди слід перевіряти часто.



Яблука в ящиках / Фото "Зелена садиба"