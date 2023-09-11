Во время сбора яблок можно их нечаянно задеть, помять, повредить. И потом они станут непригодными к употреблению из-за гниения. А 24 Канал расскажет, как именно нужно собирать яблоки

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Как лучше собирать яблоки: полезные советы

Яблоки нужно собирать когда на дворе солнечно и тепло.

когда на дворе солнечно и тепло. Можно начать в обед, чтобы утренняя роса полностью высохла на плодах.

Специалисты советуют собирать яблоки вручную. Нужно схватить плод рукой, приподнять, прокрутить рукой и осторожно сорвать.

Собирайте плоды, начиная с нижних веток. Так меньше яблок плодов упадет на землю. Не следует их сжимать или мять. Отлично, вырывать яблоки вместе с плодоножкой: так будет дольше сохраняться.



Сбор яблок / Фото "Город вечерний"

Когда складываете яблоки, важно делать это осторожно, чтобы не отдавить восковой налет, который считается естественной защитой яблок. Человек его не видит, но благодаря ему яблоки способны долго стоять.

Сорванные плоды положите в удобные вам емкости: ведра, ящики. Можно распределить их по размеру плодов: чем больше яблоко – тем быстрее оно будет гнить. Поэтому обширные плоды следует проверять часто.



Яблоки в ящиках / Фото "Зеленая усадьба"