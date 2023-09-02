Якщо не дотримуватися умов зберігання, то ліки можуть не подіяти у разі використання або взагалі – зашкодити. Нікому не потрібні ці зайві проблеми. Тож як правильно та де зберігати препарати – підкаже 24 Канал.

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Як і де краще зберігати ліки

Кожен препарат має свій оптимальний температурний режим. Про нього можна дізнатися з інструкції щодо застосування. Може бути написано й на упакуванні. У холодильник кладіть лише ті ліки, яким потрібні низькі температури, а не всі підряд.

Якщо написано тримати засоби в темному місці, що це значить сховати їх від сонячних променів. Покладіть ліки на полицю у закриту шафу.

Оптимально зберігати засоби у недоступному для дітей місці. Це можуть бути високі стелажі, верхні полиці чи на холодильнику. І ніколи не залишайте їх без нагляду, бо може закінчитись плачевно.



Ліки / Фото Freepik

Не кажіть дітям, що ліки – це цукерки, бо вони можуть їх спробувати.

Препарати у розсипчастому чи рідкому вигляді треба міцно закривати, щоб не витекло або не висипалось. Тому що деякі ліки мають властивість випаровуватися або виділяти певні речовини. Тому коли відкрили баночку, підпишіть дату.