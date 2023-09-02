Если не соблюдать условия хранения, то лекарство может не подействовать в случае использования или вообще – навредить. Никому не нужны эти излишние проблемы. Как правильно и где хранить препараты – подскажет 24 Канал.

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Как и где лучше хранить лекарство

Каждый препарат имеет свой оптимальный температурный режим. О нем можно узнать из инструкции по применению. Может быть написано и на упаковке. В холодильник кладите только те лекарства, которым нужны низкие температуры, а не все подряд.

Если написано держать средства в темном месте, что значит скрыть их от солнечных лучей. Положите лекарство на полку в закрытый шкаф.

Оптимально хранить средства в недоступном для детей месте. Это могут быть высокие стеллажи, верхние полки или холодильник. И никогда не оставляйте их без присмотра, потому что может закончиться плачевно.



Лекарство / Фото Freepik

Не говорите детям, что лекарства – это конфеты, потому что они могут их попробовать.

Препараты в рассыпчатом или жидком виде нужно крепко закрывать, чтобы не вытекло или не высыпалось. Потому что некоторые лекарства имеют свойство испаряться или выделять определенные вещества. Поэтому, когда открыли баночку, подпишите дату.