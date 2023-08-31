Чудовим та улюбленим місцем у домі часто стає спальня. Адже у цій кімнаті ми відпочиваємо від повсякденних турбот і проблем. Тож треба знати, які речі краще прибрати зі спальні для якісного релаксу.

Діє на всі 100% Як врятуватися від спеки кухонною губкою: практичний лайфхак

Які речі краще не ставити в спальню

Експерти радять не залишати в спальні будь-які речі, котрі можуть нагадувати про роботу. Навіть якщо діяльність приносить задоволення й радість. Адже усе, що змушує активізуватись, негативно буде позначатися на відпочинку та стосунках із близькими.

Фахівці кажуть, що фізичні навантаження корисно впливають на організм людини та підвищують настрій. Попри це, спортивне обладнання, наприклад, велосипед чи інші тренажери, можуть завадити повноцінно розслабитися.



Тренажер / Фото 4 GYM

До того ж якщо ви живете із партнером і у вас різні вподобання щодо кількості сну, наприклад, ви зранку займаєтесь спортом, а ваш – партнер ще спить, то це може зіпсувати стосунки.

Варто забрати зі спальні будь-яку електроніку. Йдеться про комп'ютери, телевізори, телефони, ноутбуки. Вони заважають спати та можуть тривожити вас або вашу близьку людину. Якщо можливості забрати техніку немає, тоді менше користуйтесь нею у спальні або взагалі вимкніть.

Електроніка / Фото Pinterest

Ви можете не сподіватися такої поради, але не всі фото є сенс тримати у своєму приміщенні. Особливо, якщо ви живете з хлопцем чи чоловіком.

Психологи радять зберігати у спальні фотографії лише ваші або партнера. Також при спільному відпочинку у кімнаті не повинно бути інших людей чи тварин.

Якщо ви живете з партнером, то приберіть усі речі, подаровані цією людиною або які нагадують про неї. Вашій коханій людині це буде щонайменше, неприємно. Адже якщо ви досі зберігаєте певні речі, пов'язані з колишнім чи колишньою, це означає, що ви сумуєте за цими стосунками. Тому таких предметів краще позбутися.