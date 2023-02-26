Секрети французьких господинь: як зберегти хліб свіжим надовго

Хліб – це важливий продукт, який містить багато корисних та поживних речовин. Однак інколи хлібини втрачають свій духмяний аромат та швидко черствіють. Це стається тому що не кожен знає, як правильно зберігати хліб.

Французькі господині звикли дбати про свіжість хлібобулочних виробів, тому користуються дієвими методами. 24 Канал підготував декілька корисних порад, які допоможуть збільшити термін зберігання хліба надовше.

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Існують різні способи, як зберігати хліб, щоб він не покрився цвіллю та не черствів дуже швидко. Тому спробуємо розібратися в найпопулярніших методах.

Як зберегти хліб свіжим надовго

Хліб найкраще класти в тканинний мішечок. Саме так його звикли зберігати французькі господині. Оскільки натуральна тканина (бавовна чи льон) дозволить хлібові "дихати" та залишатись пухким протягом декількох днів.

Також вдалим варіантом для зберігання хліба є звичайна хлібниця. Такий спосіб є універсальним. Хлібницю можна вибрати, як з нержавіючої сталі, так із дерева. Недорогими та зручними у використанні є хлібниці з пластику, хоча пластик може не пропускати достатню кількість повітря.



Куди найкраще класти хліб / Фото Canva

Крім того, можна зберігати хлібобулочні вироби в холодильнику. Такий спосіб підійде людям, які звикли купувати продукти про запас. У холодильнику хліб може зберігатися досить довго (понад один тиждень).

Хліб буде свіжим довше, якщо його покласти в каструлю. У кухонному посуді хлібина збереже аромат та не буде швидко черствіти, оскільки на неї не потраплятимуть сонячні промені.

Підкреслимо, для збереження свіжості надовго в хлібницю чи каструлю можна покласти шматок картоплі або яблука. Цей метод допоможе хлібові бути м'яким через вологу, яку виділятимуть яблуко та картопля. А для того, щоб забрати зайву вологу з хлібниці, потрібно покласти туди сіль.



Поради, як зберегти хліб свіжим довше / Фото Canva

Як не слід робити