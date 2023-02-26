Французькі господині звикли дбати про свіжість хлібобулочних виробів, тому користуються дієвими методами. 24 Канал підготував декілька корисних порад, які допоможуть збільшити термін зберігання хліба надовше.

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Існують різні способи, як зберігати хліб, щоб він не покрився цвіллю та не черствів дуже швидко. Тому спробуємо розібратися в найпопулярніших методах.

Як зберегти хліб свіжим надовго

Хліб найкраще класти в тканинний мішечок. Саме так його звикли зберігати французькі господині. Оскільки натуральна тканина (бавовна чи льон) дозволить хлібові "дихати" та залишатись пухким протягом декількох днів.

Також вдалим варіантом для зберігання хліба є звичайна хлібниця. Такий спосіб є універсальним. Хлібницю можна вибрати, як з нержавіючої сталі, так із дерева. Недорогими та зручними у використанні є хлібниці з пластику, хоча пластик може не пропускати достатню кількість повітря.



Куди найкраще класти хліб / Фото Canva

Крім того, можна зберігати хлібобулочні вироби в холодильнику. Такий спосіб підійде людям, які звикли купувати продукти про запас. У холодильнику хліб може зберігатися досить довго (понад один тиждень).

Хліб буде свіжим довше, якщо його покласти в каструлю. У кухонному посуді хлібина збереже аромат та не буде швидко черствіти, оскільки на неї не потраплятимуть сонячні промені.

Підкреслимо, для збереження свіжості надовго в хлібницю чи каструлю можна покласти шматок картоплі або яблука. Цей метод допоможе хлібові бути м'яким через вологу, яку виділятимуть яблуко та картопля. А для того, щоб забрати зайву вологу з хлібниці, потрібно покласти туди сіль.



Поради, як зберегти хліб свіжим довше / Фото Canva

Як не слід робити