Французские хозяйки привыкли заботиться о свежести хлебобулочных изделий, поэтому пользуются действенными методами. 24 Канал подготовил несколько полезных советов, которые помогут увеличить срок хранения хлеба дольше.
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Существуют разные способы, как хранить хлеб, чтобы он не покрылся плесенью и не черствил очень быстро. Поэтому попытаемся разобраться в самых популярных методах.
Как сохранить хлеб свежим подольше
Хлеб лучше всего класть в тканевой мешочек. Именно так его привыкли хранить французские хозяйки. Поскольку натуральная ткань (хлопок или лен) позволит хлебу "дышать" и оставаться рыхлым в течение нескольких дней.
Также удачным вариантом для хранения хлеба является обычная хлебница. Такой способ универсален. Хлебницу можно выбрать, как из нержавеющей стали, так из дерева. Недорогими и удобными в использовании хлебницы из пластика, хотя пластик может не пропускать достаточное количество воздуха.
Куда лучше всего класть хлеб / Фото Canva
Кроме того, можно хранить хлебобулочные изделия в холодильнике. Такой способ подойдет людям, привыкшим покупать продукты впрок. В холодильнике хлеб может храниться достаточно долго (более одной недели).
Хлеб будет свежим подольше, если его положить в кастрюлю. В кухонной посуде хлеб сохранит аромат и не будет быстро черстветь, поскольку на него не будут попадать солнечные лучи.
Подчеркнем, что для сохранения свежести надолго в хлебницу или кастрюлю можно положить кусок картофеля или яблока. Этот метод поможет хлебу быть мягким из-за влаги, которую будут выделять яблоко и картофель. А для того чтобы забрать лишнюю влагу из хлебницы, нужно положить туда соль.
Советы, как сохранить хлеб свежим дольше / Фото Canva
Как не следует делать
- Никогда не храните хлеб в полиэтиленовом пакете. Поскольку в таком случае хлеб покроется плесенью, потому что не будет иметь доступа к воздуху.
- Не размещайте хлеб, где на него могут попасть солнечные лучи.
- Не кладите все хлебобулочные изделия в одном месте.