Щоб мінімізувати потрапляння скла у приміщення, можна заклеїти вікна скотчем. Та треба знати дієві методи, як заклеїти скло, і звернути увагу – скотч не зможе втримати раму вікна, яка може вилетіти від ударної хвилі.

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Які матеріали підійдуть для заклеювання вікон

Максимально ефективним захистом для вікон будуть спеціальні пластикові наліпки, які прикріплюються по всьому периметру скла та є набагато естетичнішими за скотч. Проте вони, порівняно зі скотчем, значно дорожчі.

Приклад наліпки на вікна / Фото Joom

Тож розглянемо найнадійніші методи заклеювання скла за допомогою скотчу. Для цієї справи підійде:

звичайний,

армований,

та паперовий скотч.

Крім того, можна використати ізострічку. Зверніть увагу – краще брати широкий скотч чи ізоляційну стрічку – так охопиться більше площі скла.

Як підготувати шибки до заклеювання

Щоб скотч ліг якомога щільніше та краще, спершу треба знежирити та помити вікно. Так під клейкою стрічкою не залишиться пил, розводи чи інші дрібні неприємності.

За допомогою мийних засобів для скла або звичайного антисептика очистіть поверхню скла. Після цього протріть вікна сухими серветками чи туалетним папером.

Методи заклеювання вікон

Існує кілька типів заклеювання шибок, які є ефективним захистом від ударної хвилі. Їх можна легко повторити, проте рекомендуємо спершу потренуватися на папері чи картонних коробках – так не доведеться зривати скотч зі скла та відмивати клей з вікон.

Діагональна сітка

Наклейте 2 діагональні лінії скотчем, що утворився хрест. Якщо скло на вікні широке чи негабаритне, зробіть кілька діагональних хрестів, щоб вони перетиналися на кінцях.

На центральну точці хреста зі скотчу наклейте горизонтальну лінію – від однієї стінки вікна до іншої.

Приклад заклеювання вікон / Фото MAXIMUM.FM

Від крайніх точок цієї горизонтальної лінії наліпіть ще дві діагональні лінії, що утворилося два хрести поменше. Від їх центру також прокладіть горизонтальну лінію.

Повторюйте патерн, наклеюючи скотч, щоб утворилася достатньо щільна сітка.

Клітинка

Нанесіть на скло кілька вертикальних смужок, щоб вони були розташовані приблизно за 15 – 20 сантиметрів одна від одної.

Так само наклейте горизонтальні лінії, щоб утворилася імпровізована клітинка.

Скотч має бути не тільки на склі, але і на віконній рамі – так буде краще триматися скло.

Схема заклеювання вікон / Фото Unsplash

"Зірочки"

Цей метод поєднує діагональне нанесення та горизонтальні лінії – зробіть хрест від країв вікна, а потім закріпіть його ще одним хрестом, який йтиме горизонтально та вертикально.

Схема заклеювання вікон / Фото "Факти"

"Жалюзі"

Найнадійніший спосіб, який вбереже від більшості уламків – це повне покриття скотчем віконного скла. За принципом жалюзів, наклеюйте горизонтальні смужки скотчу, починаючи знизу чи зверху. Повністю закрийте скотчем скло.

Схема заклеювання вікон / Фото tvoemisto