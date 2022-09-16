Чтобы минимизировать попадание стекла в помещение, можно заклеить окна скотчем. Нужно знать действенные методы, как заклеить стекло, и обратить внимание – скотч не сможет удержать раму окна, которая может вылететь от ударной волны.

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Какие материалы подойдут для заклеивания окон

Максимально эффективной защитой для окон будут специальные пластиковые наклейки, которые прикрепляются по всему периметру стекла и намного эстетичнее скотча. Однако они по сравнению со скотчем значительно дороже.

Пример наклейки на окна / Фото Joom

Рассмотрим самые надежные методы заклеивания стекла с помощью скотча. Для этого дела подойдет:

обычный,

армированный,

и бумажный скотч.

Кроме того, можно использовать ленту. Обратите внимание – лучше брать широкий скотч или изоленту – так охватится больше площади стекла.

Как подготовить окна к заклеиванию

Чтобы скотч лег как можно плотнее и лучше, сначала обезжирить и помыть окно. Так под клейкой лентой не останется пыли, разводов или других мелких неприятностей.

С помощью моющих средств для стекла или обычного антисептика очистите поверхность стекла. Затем протрите окна сухими салфетками или туалетной бумагой.

Методы заклеивания окон

Существует несколько типов заклеивания оконных стекол, которые являются эффективной защитой от ударной волны. Их можно легко повторить, однако рекомендуем сначала потренироваться на бумаге или картонных коробках – так не придется срывать скотч со стекла и отмывать клей из окон.

Диагональная сетка

Наклейте 2 диагональные линии скотчем, чтобы образовался крест. Если стекло на окне широкое или негабаритное, сделайте несколько диагональных крестов, чтобы они пересекались на концах.

На центральную точку креста со скотча наклейте горизонтальную линию – от одной стенки окна к другой.

Пример заклеивания окон / Фото MAXIMUM.FM

От крайних точек этой горизонтальной линии налепите еще две диагональные линии, что образовалось два креста поменьше. От их центра также проложите горизонтальную линию.

Повторяйте паттерн, наклеивая скотч, чтобы образовалась достаточно плотная сетка.

Клеточка

Нанесите на стекло несколько вертикальных полосок, чтобы они были расположены примерно в 15 – 20 сантиметрах друг от друга.

Так же наклейте горизонтальные линии, чтобы образовалась импровизированная ячейка.

Скотч должен быть не только на стекле, но и на оконной раме – так лучше будет держаться стекло.

Схема заклеивания окон / Фото Unsplash

"Звездочки"

Этот метод сочетает диагональное нанесение и горизонтальные линии – сделайте крест от краев окна, а затем закрепите его еще одним крестом, который пойдет горизонтально и вертикально.

Схема заклеивания окон / Фото "Факты"

"Жалюзи"

Самый надежный способ, который убережет от большинства обломков – это полное покрытие скотчем оконного стекла. По принципу жалюзи, наклеивайте горизонтальные полоски скотча, начиная снизу или сверху. Полностью закройте стекло скотчем.

Схема заклеивания окон / Фото tvoemisto