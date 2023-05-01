Сіємо редиску правильно: прості кроки до великого врожаю
1 травня 2023, 15:01Читать новость на русском
Редиска є дуже смачним овочем. Її зазвичай вживають у свіжому вигляді, додають до салатів та використовують в різних стравах. Щоб ласувати редискою, треба знати, як її правильно сіяти.
Редиска – це овоч круглої або овальної форми, який може бути білого, рожевого та червоного кольору. Вона має свіжий смак з легкою гостротою. Тож такий овоч хочеться мати в себе вдома. Як правильно сіяти редиску – підкаже 24 Канал.
Дивіться також Будуть рости як на дріжджах: 3 простих засоби, щоб удобрити огірки
Як сіяти редиску
- Сіяти редиску потрібно в рядки на глибину 1-2 сантиметри й з розміром від 1 до 2 сантиметрів. Рядки мають бути довжиною близько 15-20 сантиметрів, щоб редиска мала достатньо простору для росту.
Посів редиски / Фото Квітка інфо
- Перед посівом редиски, ґрунт потрібно підготувати та розпушити. Також перед посівом можна внести у ґрунт добрива, наприклад, компост чи мінеральні добрива з високим вмістом фосфору та калію.
Нітроамофоска / Фото Супер – Агроном
- Зерна редиски треба посіяти на глибину 1-2 сантиметри з відстанню 2-3 сантиметри один від одного. Потім рядки варто присипати землею.
Підготовка землі / Фото Дім, дача, сад
- Після посіву редиски потрібно добре зволожити ґрунт і забезпечити їй достатнє освітлення. Редиска добре росте при +15-+20. Тому важливо обрати відповідний час для посіву залежно від клімату у вашому регіоні.
Полив редиски / Фото Ukraine Today
- Редиска росте доволі швидко, зазвичай за 3-4 тижні. Рослину слід відривати з ґрунтом, обрізаючи корені знизу. Після того, як зібрали урожай, можна знову висіяти насіння для наступного урожаю.