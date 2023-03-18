Забудьте про куплені саджанці: як правильно сіяти полуницю на розсаду

Розсаду полуниці рідко вирощують самостійно, адже вважають її примхливою ягодою. Однак в Україні вона надзвичайно популярна. Тож далі слушні поради, як розвести саджанці з насіння в домашніх умовах.

Якщо ви хочете виростити міцну розсаду, будь-яке насіння брати не можна. Беріть перевірені сорти – дрібноплідна альпійська ремонтантна, крупноплідна садова, Соната, Хоней, Альба, передає 24 Канал. Висіювати полуницю потрібно в кінці лютого або на початку березня, щоб плодоносити вона почала вже цього року.

Читайте також Від айстри до лаванди: які квіти сіють на розсаду в березні та як правильно це робити

Поради, як правильно сіяти полуницю на розсаду

Підготуйте ґрунт. Він повинен бути поживним і підкисленим. Універсальний можна купити в магазині, але найкраще підійде суміш дернової землі, піску та торфу.

Підберіть тару. Найкраще використовувати прозорі ємності, щоб контролювати рівень вологи. Можуть підійти навіть звичайні пластикові стаканчики. Однак не забудьте знезаразити тару – наприклад, обробіть розчином марганцівки.

Переходьте до посадки. Олівцем, лінійкою чи пальцем зробіть у землі борозни – близько 5 міліметрів. Полийте їх неміцним розчином марганцевокислого калію. Далі розкладіть насіння на відстані 2 сантиметрів та обприскайте. Землею можна не присипати.

Накрийте контейнери чи стаканчики плівкою та поставте в добре освітлене та тепле місце, температура повинна бути близько 22°C. Якщо світла мало, освічуйте сіянці спеціальними лампами. Час від часу поливайте розсаду, відкриваючи плівку, адже ґрунт не повинен пересихати. Зняти її повністю можна буде тільки тоді, коли в полуниці з'являться перші справжні листочки. Це станеться приблизно через 20 днів після посіву.

Пересаджування розсади. Пересаджувати полуницю потрібно, коли з'являться хоча б 5-6 листочків. Використовуйте для цього метод перевалки – діставайте сіянці з невеликою грудкою землі та переносьте в окремі ємності. Наприклад, пластикові стаканчики. Спочатку "привчіть" саджанці до свіжого повітря – ставте на балкон чи терасу спочатку на кілька хвилин, а потім поступово збільшуйте час.

У відкритий ґрунт висаджуйте в середині травня чи навіть на початку червня, коли земля прогріється до 15°С. Залишайте між саджанцями відстань до 30 сантиметрів.

Краще не висаджувати полуницю на місце огірків, помідорів, баклажанів чи картоплі, адже вони виснажать ґрунт, і рослині бракуватиме сил, щоб дати плоди. Також не бажано, щоб поряд росла малина, капусти, хрін та гвоздика. Вони створюватимуть "конкуренцію".